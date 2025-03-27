Які 8 речей іноземним туристам радять не робити в Україні, а їх це дивує

Не плутайте Україну з Росією чи СРСР

Україна - незалежна держава з власною історією, мовою та культурою. Важливо не називати її "частиною Росії" або "колишнім СРСР", адже такі вислови можуть викликати гостру реакцію. Українці цінують свою незалежність і прагнуть відійти від радянської спадщини. Поважаючи це, ви демонструєте свою обізнаність і шану до місцевих традицій.

Не використовуйте артикль "the" перед Ukraine

В англійській мові правильно говорити просто "Ukraine", а не "the Ukraine". Додавання артикля історично вказувало на те, що це регіон, а не окрема країна, тому українці можуть сприймати це як образу. Це питання не лише граматики, а й національної самосвідомості. Використання правильних назв демонструє повагу до державності України.

Не ігноруйте українську мову

Хоча багато українців володіють англійською або іншими мовами, вони цінують, коли іноземці намагаються говорити українською. Навіть прості слова на кшталт "Дякую" або "Будь ласка" створюють дружню атмосферу та допомагають завести хороші знайомства. Українці пишаються своєю мовою, тож невелике зусилля з вашого боку буде сприйняте позитивно.

Не фотографуйте військових та стратегічні об’єкти

Фотографування блокпостів, військових частин або важливих інфраструктурних об’єктів може викликати підозри. Через воєнний стан такі дії можуть розцінюватися як шпигунство або порушення безпеки. У деяких випадках вас можуть затримати для перевірки, а техніку - конфіскувати. Щоб уникнути неприємностей, не знімайте нічого, що може бути пов’язане з обороною країни.

Столиця України - це "Київ (Kyiv)", а не "Киев (фото: Pixabay.com)

Не використовуйте російські версії назв міст

Столиця України - Київ (Kyiv), а не "Киев". Те саме стосується Харкова, Одеси та інших міст, назви яких зазнали русифікації в минулому. Використання українських варіантів є не лише мовною нормою, а й демонстрацією поваги до української культури. Це може здаватися незначною деталлю, але для місцевих жителів вона має велике значення.

Не називайте борщ російською стравою

Борщ - частина української культурної спадщини, яка навіть отримала статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Називати його "російським" або заперечувати його українське походження - серйозна помилка. Кожен регіон має свої особливі рецепти, і українці пишаються цим національним надбанням. Якщо хочете завести цікаву розмову, запитайте про різновиди борщу в різних областях.

Не вживайте алкоголь у громадських місцях

Розпивання спиртного на вулиці, в парках або на площах заборонене законом. За це можуть виписати штраф або навіть затримати, якщо ситуація здасться поліції підозрілою. Алкоголь можна вживати лише в кафе, ресторанах або приватних приміщеннях. Дотримуючись цього правила, ви уникнете проблем і збережете хорошу репутацію.

Не говоріть про політику та війну, не знаючи контексту

Ці теми дуже чутливі для українців, особливо у час війни. Якщо ви недостатньо обізнані, краще не вступати в політичні дискусії, щоб уникнути конфліктів. Українці добре знають реалії своєї країни та можуть мати сильні емоції щодо певних питань. Найкраще - слухати, проявляти повагу та не нав’язувати свою точку зору.

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