Какие 8 вещей иностранным туристам советуют не делать в Украине, а их это удивляет

Не путайте Украину с Россией или СССР

Украина - независимое государство с собственной историей, языком и культурой. Важно не называть ее "частью России" или "бывшим СССР", ведь такие высказывания могут вызвать острую реакцию. Украинцы ценят свою независимость и стремятся отойти от советского наследия. Уважая это, вы демонстрируете свою осведомленность и уважение к местным традициям.

Не используйте артикль "the" перед Ukraine

В английском языке правильно говорить просто "Ukraine", а не "the Ukraine". Добавление артикля исторически указывало на то, что это регион, а не отдельная страна, поэтому украинцы могут воспринимать это как оскорбление. Это вопрос не только грамматики, но и национального самосознания. Использование правильных названий демонстрирует уважение к государственности Украины.

Не игнорируйте украинский язык

Хотя многие украинцы владеют английским или другими языками, они ценят, когда иностранцы пытаются говорить на украинском. Даже простые слова вроде "Дякую" или "Будь ласка" создают дружескую атмосферу и помогают завести хорошие знакомства. Украинцы гордятся своим языком, поэтому небольшое усилие с вашей стороны будет воспринято положительно.

Не фотографируйте военных и стратегические объекты

Фотографирование блокпостов, воинских частей или важных инфраструктурных объектов может вызвать подозрения. Из-за военного положения такие действия могут расцениваться как шпионаж или нарушение безопасности. В некоторых случаях вас могут задержать для проверки, а технику - конфисковать. Чтобы избежать неприятностей, не снимайте ничего, что может быть связано с обороной страны.

Столица Украины - это "Киев (Kyiv)", а не "Киев (фото: Pixabay.com)

Не используйте русские версии названий городов

Столица Украины - Київ (Kyiv), а не "Киев". То же касается Харькова, Одессы и других городов, названия которых подверглись русификации в прошлом. Использование украинских вариантов является не только языковой нормой, но и демонстрацией уважения к украинской культуре. Это может показаться незначительной деталью, но для местных жителей она имеет большое значение.

Не называйте борщ русским блюдом

Борщ - часть украинского культурного наследия, которое даже получило статус нематериального наследия ЮНЕСКО. Называть его "русским" или отрицать его украинское происхождение - серьезная ошибка. Каждый регион имеет свои особые рецепты, и украинцы гордятся этим национальным достоянием. Если хотите завести интересный разговор, спросите о разновидностях борща в разных областях.

Не употребляйте алкоголь в общественных местах

Распитие спиртного на улице, в парках или на площадях запрещено законом. За это могут выписать штраф или даже задержать, если ситуация покажется полиции подозрительной. Алкоголь можно употреблять только в кафе, ресторанах или частных помещениях. Соблюдая это правило, вы избежите проблем и сохраните хорошую репутацию.

Не говорите о политике и войне, не зная контекста

Эти темы очень чувствительны для украинцев, особенно во время войны. Если вы недостаточно осведомлены, лучше не вступать в политические дискуссии, чтобы избежать конфликтов. Украинцы хорошо знают реалии своей страны и могут иметь сильные эмоции по определенным вопросам. Лучше всего - слушать, проявлять уважение и не навязывать свою точку зрения.

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