Какие 8 вещей иностранным туристам советуют не делать в Украине, а их это удивляет

Иностранные туристы в Украине должны знать, что некоторые привычки или слова могут быть восприняты как неуважение, а определенные действия даже вызвать юридические проблемы. Но некоторых из них этот список запретов искренне удивляет.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о восьми ключевых моментах, которые иностранцам стоит соблюдать во время пребывания в Украине.
Украина - независимое государство с собственной историей, языком и культурой. Важно не называть ее "частью России" или "бывшим СССР", ведь такие высказывания могут вызвать острую реакцию. Украинцы ценят свою независимость и стремятся отойти от советского наследия. Уважая это, вы демонстрируете свою осведомленность и уважение к местным традициям.
В английском языке правильно говорить просто "Ukraine", а не "the Ukraine". Добавление артикля исторически указывало на то, что это регион, а не отдельная страна, поэтому украинцы могут воспринимать это как оскорбление. Это вопрос не только грамматики, но и национального самосознания. Использование правильных названий демонстрирует уважение к государственности Украины.
Хотя многие украинцы владеют английским или другими языками, они ценят, когда иностранцы пытаются говорить на украинском. Даже простые слова вроде "Дякую" или "Будь ласка" создают дружескую атмосферу и помогают завести хорошие знакомства. Украинцы гордятся своим языком, поэтому небольшое усилие с вашей стороны будет воспринято положительно.
Фотографирование блокпостов, воинских частей или важных инфраструктурных объектов может вызвать подозрения. Из-за военного положения такие действия могут расцениваться как шпионаж или нарушение безопасности. В некоторых случаях вас могут задержать для проверки, а технику - конфисковать. Чтобы избежать неприятностей, не снимайте ничего, что может быть связано с обороной страны.
Столица Украины - Київ (Kyiv), а не "Киев". То же касается Харькова, Одессы и других городов, названия которых подверглись русификации в прошлом. Использование украинских вариантов является не только языковой нормой, но и демонстрацией уважения к украинской культуре. Это может показаться незначительной деталью, но для местных жителей она имеет большое значение.
Борщ - часть украинского культурного наследия, которое даже получило статус нематериального наследия ЮНЕСКО. Называть его "русским" или отрицать его украинское происхождение - серьезная ошибка. Каждый регион имеет свои особые рецепты, и украинцы гордятся этим национальным достоянием. Если хотите завести интересный разговор, спросите о разновидностях борща в разных областях.
Распитие спиртного на улице, в парках или на площадях запрещено законом. За это могут выписать штраф или даже задержать, если ситуация покажется полиции подозрительной. Алкоголь можно употреблять только в кафе, ресторанах или частных помещениях. Соблюдая это правило, вы избежите проблем и сохраните хорошую репутацию.
Эти темы очень чувствительны для украинцев, особенно во время войны. Если вы недостаточно осведомлены, лучше не вступать в политические дискуссии, чтобы избежать конфликтов. Украинцы хорошо знают реалии своей страны и могут иметь сильные эмоции по определенным вопросам. Лучше всего - слушать, проявлять уважение и не навязывать свою точку зрения.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Visit Ukraine и Tripadvisor.