8 найдорожчих монет у світі, які коштують мільйони доларів: як вони виглядають

Срібний долар "Flowing Hair" 1794 року

Карбований у 1794 та 1795 роках, цей рідкісний срібний долар є однією з найдорожчих монет у світі. Він був створений на основі іспанського долара, що підтверджується його розміром та вагою.

На сьогодні залишилося близько 150-200 таких монет. Її початкова вартість становила $1, але тепер вона оцінюється у $7,750,000.

Срібний долар "Flowing Hair" 1794 року (фото: скриншот pcgs.com)

Подвійний орел Saint-Gaudens 1933 року

Спочатку було виготовлено приблизно 445,500 монет "Подвійний орел Saint-Gaudens", але вони ніколи не потрапили в обіг. Нині відомо лише про 13 існуючих монет, одна з яких є у приватній власності.

Монета 1933 року є, мабуть, найрідкіснішою та найбажанішою серед усіх інших. Єдина приватна монета належить Стюарту Вайцману, її вартість оцінюється в $7,500,000, тоді як початкова ціна складала $20.

Подвійний орел Saint-Gaudens 1933 року (фото: скриншот coinvalues.com)

Нікель "Liberty Head" 1913 року

Залишилося лише п'ять відомих монет нікеля "Liberty Head", що робить їх надзвичайно рідкісними та бажаними серед колекціонерів. Кожна з цих монет носить імена колекціонерів, які володіли ними: Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott та Olsen.

Ці монети офіційно не існують у реєстрі Монетного двору США, але це не заважає їм бути надзвичайно цінними. Вони оцінюються приблизно в $4,750,000.

Нікель "Liberty Head" 1913 року (фото: скриншот pcgs.com)

Срібний долар 1804 року - Оригінал, Клас I

Попри свою назву, ці рідкісні монети були випущені не раніше 1834 року. Існує три різні класи цих монет, кожен із яких має свої відмінності.

Наприклад, монети Класу I мають напис на краях, але не мають слідів іржі. Клас II має гладкі краї, а Клас III - напис на краях і сліди іржі. Наразі відомо про вісім монет Класу I, одну монету Класу II та шість монет Класу III.

Ця рідкісна монета оцінюється у $6,750,000.

Срібний долар 1804 року - Оригінал, Клас I (фото: скриншот pcgs.com)

Брашерська золота монета з орлом 1787 року

Ці рідкісні монети мають ініціали "EB" на грудях орла - це знак Ефраїма Брашера. Сьогодні залишилося лише кілька таких монет.

Початкова вартість цієї монети становила $15, а в 2011 році одна з них була продана за $7.4 мільйона. Інша версія цієї монети була продана за $2,415,000 у 2005 році.

Брашерська золота монета з орлом 1787 року (фото: скриншот pcgs.com)

Золотий динар Омейядів 723 року

Цей золотий динар Омейядів, вартість якого перевищує $6 мільйонів, є надзвичайно рідкісним та бажаним серед колекціонерів монет по всьому світу. Залишилося приблизно дюжина цих монет, що є значною кількістю для монети, якій понад 1300 років.

Початкова ціна цієї ісламської золотої монети невідома.

Золотий динар Омейядів 723 року (фото: скриншот coinworld.com)

Дайм "Barber" 1894-S

Дайм "Barber" 1894-S спочатку коштував, як можна здогадатися, всього $0.10. Але зараз ця таємнича монета коштує набагато більше. Вона була продана на аукціоні за $1,440,000 у 2020 році.

Було випущено лише 24 таких монети, але тепер залишилося лише дев'ять.

Дайм "Barber" 1894-S (фото: скриншот pcgs.com)

Золота монета "Liberty" 1849 року

Карбована у 1849 році, ця рідкісна золота монета також належить до клубу мільйонерів. Виготовлена з 90% золота та 10% міді, вона важить трохи більше 33 грамів. Її вартість оцінюється приблизно у $15 мільйонів.

Золота монета "Liberty" 1849 року (фото: скриншот pcgs.com)