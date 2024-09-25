8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядят

Серебряный доллар "Flowing Hair" 1794 года

Отчеканенный в 1794 и 1795 годах, этот редкий серебряный доллар является одной из самых дорогих монет в мире. Он был создан на основе испанского доллара, что подтверждается его размером и весом.

На сегодняшний день осталось около 150-200 таких монет. Ее первоначальная стоимость составила $1, но теперь она оценивается в $7,750,000.

Серебряный доллар "Flowing Hair" в 1794 году (фото: скриншот pcgs.com)

Двойной орел Saint-Gaudens 1933

Первоначально было изготовлено примерно 445,500 монет "Двойной орел Saint-Gaudens", но они никогда не попали в обращение. Сейчас известно только о 13 существующих монетах, одна из которых находится в частной собственности.

Монета 1933 года является, пожалуй, самой редкой и желанной среди всех остальных. Единственная частная монета принадлежит Стюарту Вайцману, ее стоимость оценивается в $7,500,000, в то время как начальная цена составляла $20.

Двойной орёл Saint-Gaudens в 1933 году (фото: скриншот coinvalues.com)

Никель "Liberty Head" 1913 года

Осталось всего пять известных монет никеля "Liberty Head", что делает их чрезвычайно редкими и желанными среди коллекционеров. Каждая из этих монет носит имена коллекционеров, владевших ими: Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott и Olsen.

Эти монеты официально не существуют в реестре Монетного двора США, но это не мешает им быть очень ценными. Они оцениваются примерно в $4,750,000.

Никель "Liberty Head" в 1913 году (фото: скриншот pcgs.com)

Серебряный доллар 1804 года - оригинал, Класс I

Несмотря на свое название эти редкие монеты были выпущены не ранее 1834 года. Существует три разных класса этих монет, каждый из которых имеет свои отличия.

К примеру, монеты Класса I имеют надпись на краях, но не имеют следов ржавчины. Класс II имеет гладкие края, а Класс III - надпись на краях и следы ржавчины. Сейчас известно о восьми монетах Класса I, одной монете Класса II и шести монетах Класса III.

Эта редкая монета оценивается в $6,750,000.

Серебряный доллар 1804 года - оригинал, Класс I (фото: скриншот pcgs.com)

Брашерская золотая монета с орлом 1787

Эти редкие монеты имеют инициалы "EB" на груди орла - это знак Эфраима Брашера. Сегодня осталось всего несколько таких монет.

Первоначальная стоимость этой монеты составила $15, а в 2011 году одна из них была продана за $7.4 миллиона. Другая версия этой монеты была продана за $2,415,000 в 2005 году.

Брашерская золотая монета с орлом 1787 года (фото: скриншот pcgs.com)

Золотой динар Омейядов 723 года

Этот золотой динар Омейядов, стоимость которого превышает $6 миллионов, чрезвычайно редок и желателен среди коллекционеров монет по всему миру. Осталось примерно дюжина этих монет, что является значительным количеством для монеты старше 1300 лет.

Начальная цена этой исламской золотой монеты неизвестна.

Золотой динар Омейядов в 723 году (фото: скриншот coinworld.com)

Дайм "Barber" 1894-S

Дайм "Barber" 1894-S поначалу стоил, как можно догадаться, всего $0.10. Но сейчас эта таинственная монета стоит гораздо больше. Она была продана на аукционе за $1,440,000 в 2020 году.

Было выпущено всего 24 таких монеты, но теперь осталось только девять.

Дайм Barber 1894-S (фото: скриншот pcgs.com)

Золотая монета "Liberty" 1849 года

Отчеканенная в 1849 году, эта редкая золотая монета также принадлежит клубу миллионеров. Изготовленная из 90% золота и 10% меди, она весит не более 33 граммов. Ее стоимость оценивается примерно в $15 миллионов.

Золотая монета "Liberty" 1849 года (фото: скриншот pcgs.com)