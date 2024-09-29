Які 5 занять батьків жодна дитина бачити не повинна: будьте обережні

Доросле життя на то й доросле, що це стосується тільки двох - мами й тата. Бо певні моменти, які може побачити дитина з життя батьків, можуть нашкодити її розвитку та психіці.

Які 5 занять батьків дитина бачити не повинна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

Лайливі слова

Більшість батьків про це знають, але варто все ж таки нагадати. Лаятися при дитині не можна. Діти дуже легко та швидко запам'ятовують слова, а лайливі - тим більш. Потім вони починають цитувати у найбільш невідповідний момент, а батьки - червоніють.

Лайка запам'ятовується швидше від вірша, заданого у школі, бо говориться у стані емоцій. Тому вони западають дитині в душу та відкладаються у голові.

На словах одне, на ділі - інше

Батьки вчать дітей правильних речей та гарних манер - чистити зуби перед сном та зранку, мити руки перед їдою та після туалету, не перебивати апетит смаколиками, їсти тільки здорову їжу, вітатися та прощатися.

Однак у будь-якому вихованні є свій нюанс - батьки мають не тільки казати, як та що робити правильно, а ще й робити так само. Особливо при дитині.

Якщо батьки харчуються фаст-фудом на замовлення, а дитині дають дієтичну кашу - хіба це гарний приклад для наслідування? Якщо батьки забувають вітатися чи чистити зуби перед сном, то марно чекати, що дитина буде чітко виконувати настанови дорослих.

Весь час у гаджетах

З появою цифрових технологій та різноманітних гаджетів, час в телефонах, ноутах чи планшетах - одна з найголовніших проблем. І варто подивитися, чим займаються батьки у вільний час? Скільки часу вони приділяють гаджетам?

Якщо тато грає на приставці, а мама гортає стрічку соцмереж у смартфоні, то очікувати від дитини чого іншого не реально. Батьки мають подавати приклад дитині у всьому.

Ставлення один до одного

Діти копіюють поведінку батьків. І навіть більше - вони підсвідомо починають робити так само як батьки, і у дорослому віці. Якщо батьки гризуться між собою постійно, ображають один одного, обсипають саркастичними слівцями, то дитина буде думати, що це - нормальні стосунки у сім'ї.

Не дивуйтеся потім, якщо дитина починає поводитися зухвало, як з батьками, так і з іншими людьми. Якщо дитина бачила батька частіше нетверезим, то є ризик у майбутньому рано почати балуватися випивкою.

Якщо батьки постійно ображали один одного - дитина теж так буде робити. Тому дуже важливо контролювати не лише свої вчинки, а й слова, які були сказані при дитині.

Секс

Цей пункт мав би бути першим. Але дорослі й так пам'ятають, що інтимні стосунки - це тільки для двох. Тому двері вашої спальні мають бути зачинені, а діти мають бути навчені, що перед тим, як зайти, потрібно постукати та дочекатися дозволу.

А от поцілунки, обійми, сміх та інші прояви кохання один до одного - показувати дитині варто. Бо вона буде сприймати це, як належне у своєму майбутньому житті.