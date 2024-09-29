Какие 5 занятий родителей ни один ребенок видеть не должен: будьте осторожны

Взрослая жизнь на то и взрослая, что это касается только двоих - мамы и папы. Ибо некоторые моменты, которые может увидеть ребенок из жизни родителей, могут навредить его развитию и психике.

Ругательные слова

Большинство родителей об этом знают, но стоит все же напомнить. Ругаться при ребенке нельзя. Дети очень легко и быстро запоминают слова, а бранные - тем более. Затем они начинают цитировать в самый неподходящий момент, а родители - краснеют.

Ругань запоминается скорее стихотворения, заданного в школе, потому что говорится в состоянии эмоций. Поэтому они западают ребенку в душу и откладываются в уме.

На словах одно, на деле - другое

Родители учат детей правильным вещам и хорошим манерам - чистить зубы перед сном и утром, мыть руки перед едой и после туалета, не перебивать аппетит вкусностями, есть только здоровую пищу, здороваться и прощаться.

Однако в любом воспитании есть свой нюанс - родители должны не только говорить, как и что делать правильно, но и делать так же. Особенно при ребенке.

Если родители питаются фаст-фудом на заказ, а ребенку дают диетическую кашу - разве это хороший пример для подражания? Если родители забывают здороваться или чистить зубы перед сном, то бесполезно ожидать, что ребенок будет четко выполнять наставления взрослых.

Все время в гаджетах

С появлением цифровых технологий и различных гаджетов, время в телефонах, ноутах или планшетах - одна из главных проблем. И стоит посмотреть, чем занимаются родители в свободное время? Сколько времени они уделяют гаджетам?

Если папа играет на приставке, а мама листает ленту соцсетей в смартфоне, то ожидать от ребенка чего-либо другого не реально. Родители должны подавать примеру ребенку во всем.

Отношение друг к другу

Дети копируют поведение родителей. И даже больше - они подсознательно начинают делать так же как родители, и во взрослом возрасте. Если родители грызутся между собой постоянно, оскорбляют друг друга, осыпают саркастическими словцами, то ребенок будет думать, что это нормальные отношения в семье.

Не удивляйтесь потом, если ребенок начинает вести себя вызывающе, как с родителями, так и с другими людьми. Если ребенок видел отца чаще нетрезвым, то есть риск в будущем рано начать баловаться выпивкой.

Если родители постоянно оскорбляли друг друга - ребенок тоже так будет делать. Поэтому очень важно контролировать не только свои поступки, но и слова, сказанные при ребенке.

Секс

Этот пункт должен быть первым. Но взрослые и так помнят, что интимные отношения - это только для двоих. Поэтому дверь вашей спальни должна быть закрыта, а дети должны быть научены, что перед тем, как зайти, нужно постучаться и дождаться разрешения.

А вот поцелуи, объятия, смех и прочие проявления любви друг к другу - показывать ребенку стоит. Ибо он будет воспринимать это как должное в своей будущей жизни.