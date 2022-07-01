В КГГА сделали важное заявление про детские сады Киева

С 1 июня в Киеве заработала лишь небольшая часть детских садов. Всего открыли 34 детских учреждения. Они работают несколько часов в день и доступны только для тех родителей детей, которые работают в критической инфраструктуре и могут предоставить справку об этом.
Когда же откроют остальные садики интересуются жители города?
Как сообщили в Киевской городской администрации, вполне возможно, что с 1 сентября откроют еще часть дошкольных учреждений, если в этом будет необходимость.
"Столица постепенно оживает, возобновляет бизнес работу. И не у всех вернувшихся на работу родителей есть возможность с кем-то оставить детей. Соответственно возникла необходимость возобновить работу детских садов", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По словам чиновника, на сегодняшний день садики посещают почти 900 детей, до войны ходили 100 тысяч детей.
"С увеличением количества детей дошкольного возраста в столице город готов увеличить и количество опорных садиков", - добавил Поворозник.
В столичные сады могут отправить своих детей не только жители Киева, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.
Для тех родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого обратиться в свое детское учебное заведение и получить направление.
Для киевлян, чьи дети уже ходили в определенный детсад, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей (что они работают в критической инфраструктуре) и получить направление в "дежурный" садик в районе.
Читайте инструкцию, как записать ребенка в садик Киева онлайн.
Также читайте, как обстоит дело с детскими садиками на Волыни, а также во Львове и Ивано-Франковске.