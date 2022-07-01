В КГГА сделали важное заявление про детские сады Киева

Когда откроют еще садики

"Столица постепенно оживает, возобновляет бизнес работу. И не у всех вернувшихся на работу родителей есть возможность с кем-то оставить детей. Соответственно возникла необходимость возобновить работу детских садов", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам чиновника, на сегодняшний день садики посещают почти 900 детей, до войны ходили 100 тысяч детей.

"С увеличением количества детей дошкольного возраста в столице город готов увеличить и количество опорных садиков", - добавил Поворозник.

Как оформить ребенка в детский сад

В столичные сады могут отправить своих детей не только жители Киева, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.

Для тех родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого обратиться в свое детское учебное заведение и получить направление.

Для киевлян, чьи дети уже ходили в определенный детсад, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей (что они работают в критической инфраструктуре) и получить направление в "дежурный" садик в районе.

В Киеве сейчас работают 34 государственных садика (фото: mon.gov.ua)

Какие садики сейчас работают в Киеве