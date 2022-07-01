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В КГГА сделали важное заявление про детские сады Киева

Фото: Как будут работать детские садики в Киеве (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С 1 июня в Киеве заработала лишь небольшая часть детских садов. Всего открыли 34 детских учреждения. Они работают несколько часов в день и доступны только для тех родителей детей, которые работают в критической инфраструктуре и могут предоставить справку об этом.

Когда же откроют остальные садики интересуются жители города?

Как сообщили в Киевской городской администрации, вполне возможно, что с 1 сентября откроют еще часть дошкольных учреждений, если в этом будет необходимость.

Когда откроют еще садики

"Столица постепенно оживает, возобновляет бизнес работу. И не у всех вернувшихся на работу родителей есть возможность с кем-то оставить детей. Соответственно возникла необходимость возобновить работу детских садов", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам чиновника, на сегодняшний день садики посещают почти 900 детей, до войны ходили 100 тысяч детей.

"С увеличением количества детей дошкольного возраста в столице город готов увеличить и количество опорных садиков", - добавил Поворозник.

Как оформить ребенка в детский сад

В столичные сады могут отправить своих детей не только жители Киева, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.

Для тех родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди, оформиться в киевский садик и после этого обратиться в свое детское учебное заведение и получить направление.

Для киевлян, чьи дети уже ходили в определенный детсад, достаточно предоставить справки с работы от обоих родителей (что они работают в критической инфраструктуре) и получить направление в "дежурный" садик в районе.

В Киеве сейчас работают 34 государственных садика (фото: mon.gov.ua)

Какие садики сейчас работают в Киеве

  • Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)
  • Деснянский район - 1 сад (№758)
  • Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)
  • Печерский район - 1 сад (№424)
  • Подольский район - 3 садика (№307,486,777)
  • Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)
  • Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, ​​648)
  • Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810).

Читайте инструкцию, как записать ребенка в садик Киева онлайн.

Также читайте, как обстоит дело с детскими садиками на Волыни, а также во Львове и Ивано-Франковске.

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