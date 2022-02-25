В КГГА опровергли информацию об отключении света и воды

В Киеве не будут отключать воду и электроэнергию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
В Киеве не планируют отключать электроэнергию или снабжение водой. Информация не соответствует действительности.
"Сообщаем, что возможны только локальные отключения уличных фонарей при необходимости. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации" - сказано в сообщении КГГА.
Напомним, что в Киеве снова объявлена угроза авиационного удара. Всем, кто находится в городе, нужно проследовать в укрытие.