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Срочно в укрытие. В Киеве объявлена угроза авиаудара

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 21:19
Срочно в укрытие. В Киеве объявлена угроза авиаудара Фото: в Киеве снова угроза авиаудара (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Александр Мороз

В Киеве снова объявлена угроза авиационного удара. Всем, кто находится в городе, нужно проследовать в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Внимание - угроза авиаудара!!! Всем срочно последовать в укрытие!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошла серия взрывов. Также СМИ сообщали о якобы ее разрушении, но информация не подтвердилась.

Кроме того, сегодня мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей города не выходить из домов. Поскольку город вступил в фазу обороны.

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