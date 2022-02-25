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У КМДА спростували інформацію про відключення світла і води

Автор: Людмила Жукова

У Києві не відключатимуть воду та електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У Києві не планують відключати електроенергію або постачання водою. Інформація не відповідає дійсності.

"Повідомляємо, що можливі тільки локальні відключення вуличних ліхтарів при необхідності. Зберігайте спокій і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації" - сказано в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, що у Києві знову оголошена загроза авіаційного удару. Всім, хто знаходиться в місті, потрібно пройти в укриття.

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КМДАКиїв