У КМДА спростували інформацію про відключення світла і води

У Києві не відключатимуть воду та електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
У Києві не планують відключати електроенергію або постачання водою. Інформація не відповідає дійсності.
"Повідомляємо, що можливі тільки локальні відключення вуличних ліхтарів при необхідності. Зберігайте спокій і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації" - сказано в повідомленні КМДА.
Нагадаємо, що у Києві знову оголошена загроза авіаційного удару. Всім, хто знаходиться в місті, потрібно пройти в укриття.