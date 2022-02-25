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В КГГА опровергли информацию об отключении света и воды

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 23:28
В КГГА опровергли информацию об отключении света и воды В Киеве не будут отключать свет и воду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве не будут отключать воду и электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

В Киеве не планируют отключать электроэнергию или снабжение водой. Информация не соответствует действительности.

"Сообщаем, что возможны только локальные отключения уличных фонарей при необходимости. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации" - сказано в сообщении КГГА.

Напомним, что в Киеве снова объявлена угроза авиационного удара. Всем, кто находится в городе, нужно проследовать в укрытие.

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