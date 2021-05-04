В КГГА объяснили, как изменились правила в школах Киева после выхода из локдауна

Она отметила, что в столице учебный процесс не прекращался в период локдауна ни на один день, и работа продолжалась в дистанционной форме.

"Год назад мы были слабее в понимании, как готовить помещения к возвращению. Но теперь мы наработали свои документы, регламент, которого придерживаемся", - заявил Фиданян.

В частности, она указала на обязательное требование о наличии средств, которые делают безопасным нахождение в помещении. Так, в прошлом году в столице закупили дезинфицирующих средств более чем на 80 млн гривен.

Рассказывая об организации учебного процесса, Фиданян рассказала о возвращении в школы питания.

Также руководитель департамента образования и науки КГГА объяснила ситуацию с масочным режимом в учебных учреждениях.

"Что касается строгого ношения масок, то мы прислушиваемся к рекомендациям медицины. Сейчас таких четких рекомендаций относительно масок нет", - сказала она.

К тому же Фиданян обратила внимание, что Киев возвращается не в "оранжевую", а уже в "желтую" зону карантина, то есть "правила немного мягче".

"Необязательно носить маску всем, но у детей, у которых есть какие-то заболевания, тяжелее проходит COVID-19, так что они могут быть в масках. Также всем педработникам купили щитки, которые также можно надевать", - сказала она.

Также чиновница добавила, что остается измерение температуры на входе в школу, а также вход разных классов в разные двери здания школы.