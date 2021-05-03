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Для карантина: в украинские школы закупили более 400 тысяч гаджетов

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 15:42
Для карантина: в украинские школы закупили более 400 тысяч гаджетов Фото: внедрены электронные дневники и журналы (Matt Cardy/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Правительство распределило почти миллиард гривен для борьбы с последствиями коронавируса в школах. В частности средства пошли на закупку ноутбуков для учителей для дистанционного обучения.

Об этом говорилось в эфире телеканала " Дом".

Как отметил заместитель министра образования по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Артур Селецкий, год назад учителя не имели такой возможности обеспечить уровень дистанционного обучения, как сегодня.

"За этот период, за эти короткие восемь месяцев многое сделано. Внедрены электронные дневники и журналы, ими уже пользуются более 300 школ. Они бесплатны", - сказал он.

По данным Минобразования, в школы уже закупили более 400 тысяч единиц техники. В некоторых киевских школах технику даже могут предоставлять ученикам, у которых нет своих гаджетов.

Чтобы карантинные ограничения не влияли на учебный процесс, в планах у МОН также есть развитие Всеукраинской школы онлайн. На платформе уже доступны почти две тысячи уроков.

Впоследствии уроки будут и с субтитрами на русском языке для детей из временно неподконтрольных Украине территорий.

Напомним, в Киеве школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу с 5 мая. Также учебный процесс в школах Киева не будут продолжать на лето.

Ранее мы писали, что в Украине из-за пандемии изменились условия зачисления в первые классы.

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