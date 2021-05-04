У КМДА пояснили, як змінилися правила в школах Києва після виходу з локдауну

Вона зазначила, що в столиці навчальний процес не припинявся в період локдауну жодного дня, і робота тривала в дистанційній формі.

"Рік тому ми були слабшими в розумінні, як готувати приміщення до повернення. Але тепер ми напрацювали свої документи, регламент, якого дотримуємося", - заявив Фіданян.

Зокрема, вона вказала на обов'язкову вимогу про наявність засобів, які роблять безпечним перебування в приміщенні. Так, минулого року в столиці закупили дезінфікуючих засобів більш ніж на 80 млн гривень.

Розповідаючи про організацію навчального процесу, Фіданян розповіла про повернення в школи харчування.

Також керівник департаменту освіти і науки КМДА пояснила ситуацію з масочним режимом у навчальних закладах.

"Що стосується суворого носіння масок, то ми дослухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає", - сказала вона.

До того ж Фіданян звернула увагу, що Київ повертається не в "помаранчеву", а вже в "жовту" зону карантину, тобто "правила трохи м'якші".

"Необов'язково носити маску всім, але у дітей, у яких є якісь захворювання, тяжче проходить COVID-19, то вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати", - сказала вона.

Також чиновниця додала, що залишається вимірювання температури на вході в школу, а також вхід різних класів у різні двері будівлі школи.