Кейт Вінслет потрапила в об’єктив українського фотографа: що з цього вийшло

Кейт Вінслет в обʼєктиві українського фотографа

Відома акторка знялася у стильній фотосесії, автором якої виступила Юлія Горбаченко - українка. Дівчина вже досить давно живе та працює у Нью-Йорку та співпрацює з відомими fashion-виданнями. Кейт Вінслет цього разу потрапила не лише в об'єктив Юлії, а ще й стала головною героїнею нового номера Porter.

На більшості світлин зірка кінострічки "Титанік" постала у чорно-білих аутфітах. Вона приміряла широку сорочку Valentino Garavani, брючний костюм від The Row, пальто від Magda Butrym, жакет від бренду Khaite, штани від Toteme, лофери від дуже популярного бренду Tod’s.

Кейт Вінслет в об'єктиві українського фотографа (фото: instagram.com/portermagazine)

На кожній фотографії Вінслет виглядає приголомшливо, оскільки кожен образ підібрано дуже чітко та з урахуванням стилю самої Кейт, хоча всі представлені луки є у стилі оверсайз. Широкі сорочки, піджаки та брюки.

На головній сторінці 48-річна акторка постала у білій сорочці від бренду Stella McCartney. Прикрасами послугувала лаконічна каблучка от Ileana Makri.

А зачіска акторки також, як і одяг, змінюється, адже на одних фото вона з акуратним пучком на потилиці, а на інших вже з розпущеним волоссям.

Кейт зображена дуже серйозною та зосередженою - певно, саме так її бачить Юлія. Але кожне фото наповнене силою духу всесвітньо відомої акторки, яка багато чого у житті вже пройшла та стала прикладом для багатьох жінок та молодих дівчат.

Варто зауважити, що фотосесія від українського фотографа стала ілюстрацією до розгорнутого інтерв’ю Кейт Вінслет.

Кейт Вінслет в об'єктиві українського фотографа (фото: instagram.com/portermagazine)