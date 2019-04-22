Кейт Миддлтон жестко оскорбила Меган Маркл: что произошло

Кейт Миддлтон показала свое отношение к Меган Маркл
Кейт Миддлтон и принц Уильям намерено не вспомнили о Меган Маркл по случаю дня рождения королевы Елизаветы II, которая отметила свою 93 весну в это воскресенье, 21 апреля.
В знак уважения к королеве герцог и герцогиня Кембриджские написали Елизавете II поздравление с днем рождения на своей странице в Instagram.
"Желаем очень счастливого 93-го дня рождения ее величеству королеве!", - написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.
Скриншот с Instagram
Тем не менее, к своему посту Кейт и Уильям прикрепили фотографию, сделанную еще в 2016 году до того, как герцогиня Сассекская присоединилась к королевской семье.
На этой фотографии видно королеву в ярком зеленом наряде, которая стоит возле своего мужа принца Филиппа и машет рукой. На фото также изображены принцы Уильям и Гарри, а также Кейт, принц Джордж и принцесса Шарлотта. На оригинальной фотографии есть также принц Чарльз, стоящий рядом с Кейт, но он был обрезан.
Стоит отметить, что с прошлогоднего события можно было бы использовать другую фотографию, на которой также присутствует Меган Маркл, но Кейт Мидлтон и принц Уильям не сделали этого.
Прошлогодняя фотография с Меган Маркл (фото: Getty Images)
При этом пользователи сети возмущены тем фактом, что королевская семья решила опубликовать фотографию без Меган.
Напомним, что Меган Маркл и принца Гарри отправят в Африку на три года после того, как они освоятся в роли родителей.
Ранее сообщалось о том, что появились тревожные слухи о том, что Кейт Миддлтон серьезно больна.