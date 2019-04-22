Кейт Миддлтон жестко оскорбила Меган Маркл: что произошло

Кейт Миддлтон оскорбила Меган Маркл (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон показала свое отношение к Меган Маркл

Кейт Миддлтон и принц Уильям намерено не вспомнили о Меган Маркл по случаю дня рождения королевы Елизаветы II, которая отметила свою 93 весну в это воскресенье, 21 апреля.

В знак уважения к королеве герцог и герцогиня Кембриджские написали Елизавете II поздравление с днем рождения на своей странице в Instagram.

"Желаем очень счастливого 93-го дня рождения ее величеству королеве!", - написали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Скриншот с Instagram

Тем не менее, к своему посту Кейт и Уильям прикрепили фотографию, сделанную еще в 2016 году до того, как герцогиня Сассекская присоединилась к королевской семье.

На этой фотографии видно королеву в ярком зеленом наряде, которая стоит возле своего мужа принца Филиппа и машет рукой. На фото также изображены принцы Уильям и Гарри, а также Кейт, принц Джордж и принцесса Шарлотта. На оригинальной фотографии есть также принц Чарльз, стоящий рядом с Кейт, но он был обрезан.

Стоит отметить, что с прошлогоднего события можно было бы использовать другую фотографию, на которой также присутствует Меган Маркл, но Кейт Мидлтон и принц Уильям не сделали этого.

Прошлогодняя фотография с Меган Маркл (фото: Getty Images)

При этом пользователи сети возмущены тем фактом, что королевская семья решила опубликовать фотографию без Меган.

А где Меган?

Не хорошо. Где Меган?

Я только что заметил, что Меган отсутствует на фотографии.

Напомним, что Меган Маркл и принца Гарри отправят в Африку на три года после того, как они освоятся в роли родителей.

Ранее сообщалось о том, что появились тревожные слухи о том, что Кейт Миддлтон серьезно больна.