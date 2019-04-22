ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося

STYLERЖиття    22.04.2019 - 12:16
Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося
Кейт Міддлтон образила Меган Маркл (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон показала своє ставлення до Меган Маркл

Кейт Міддлтон і принц Вільям спеціально не згадали про Меган Маркл з нагоди дня народження королеви Єлизавети II, яка відзначила свою 93 весну в цю неділю, 21 квітня.

В знак поваги до королеви герцог і герцогиня Кембриджські написали Єлизаветі II привітання з днем народження на своїй сторінці в Instagram.

"Бажаємо дуже щасливого 93-го дня народження її величності королеві!", - написали Кейт Міддлтон і принц Вільям.

Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося

Скріншот з Instagram

Тим не менш, до свого посту Кейт і Вільям прикріпили фотографію, зроблену ще в 2016 році до того, як герцогиня Сассекская приєдналася до королівської сім'ї.

На цій фотографії видно королеву в яскравому зеленому вбранні, яка стоїть біля свого чоловіка принца Філіпа і махає рукою. На фото також зображені принци Вільям і Гаррі, а також Кейт, принц Джордж і принцеса Шарлотта. На оригінальній фотографії є також принц Чарльз, що стоїть поруч з Кейт, але він був обрізаний.

Варто зазначити, що з минулорічної події можна було б використати іншу фотографію, на якій також є Меган Маркл, але Кейт Міддлтон і принц Вільям не зробили цього.

Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл: що сталося

Торішня фотографія з Меган Маркл (фото: Getty Images)

При цьому користувачі мережі обурені тим фактом, що королівська сім'я вирішила опублікувати фотографію без Меган.

  • А де Меган?
  • Не добре. Де Меган?
  • Я тільки що помітив, що Меган відсутня на фотографії.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принца Гаррі відправлять в Африку на три роки після того, як вони освояться в ролі батьків.

Раніше повідомлялося про те, що з'явилися тривожні чутки про те, що Кейт Міддлтон серйозно хвора.

Меган Маркл дали нове прізвисько: герцогиня знову розгнівала фанатів Ляпас всьому світу: вагітна Меган Маркл потрапила в гучний скандал
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Кейт МіддлтонМеган Маркл
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся