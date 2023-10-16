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Кейт Міддлтон здивувала вбранням від дешевого бренду (фото)

Кейт Міддлтон продемонструвала вбраня від дешевого бренду (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон не припиняє дивувати своїм смаком та вишуканими образами, на які принцеса не завжди витрачає великі гроші. Іноді вона обирає й доволі прості бренди, наприклад, як Zara.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як принцеса Уельська завітала на матч з регбі у вбранні від дешевого, але популярного бренду одягу.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Daily Mail, Instagram Кейт Міддлтон.

Дешевий наряд Кейт Міддлтон 

Принцеса завжди дуже ретельно обирає свої вбрання, які згодом, обговорюють модні критики та ЗМІ. У неї є свій стиль, якому вона дуже рідко зраджує. Кейт Міддлтон любить носити ділові костюми. 

На матч збірних Англії та Фіджі у межах чвертьфіналу чемпіонату світу з регбі у Франції принцеса Уельська одягнула білий твідовий піджак за 30 фунтів стерлінгів від бренду Zara, який оздоблений золотими ґудзиками. Цю деталь гардероба Кейт полюбляє комбінувати з чорними штанами-кльош. В цьому випадку вона обрала брюки від бренду Roland Mouret. А доповнила образ класичними туфлями човниками від Russell & Bromley в тон та сумкою від Chanel.

Кейт Міддлтон у вбранні від дешевого бренду (фото: Getty images)

Загалом Кейт вважають однією з найбільших шанувальниць твідових піджаків. Новий вихід принцеси Уельської тому доказ. Але принцеса й до цього дуже часто з’являлась саме у твідових блейзерах різного кольору. 

Також на руці принцеси була помічена каблучка, що дісталась їй від принцеси Діани. Та годинник, який додає образу дипломатичності. 

Гра проходила на стадіоні "Стад де Марсель", і перед початком матчу Кейт Міддлтон показала всю красу та вишуканість свого образу, під час зустрічі з делегатами, включаючи Бенуа Паяна, мера французького міста, а також президента Англійського футбольного союзу з регбі Роба Браєрса та сера Білла Бомонта, голову правління Світове регбі.

Варто зазначити, що принцеса Уельська дуже щиро раділа успіхам команди та не приховувала своїх емоцій і задоволення від процесу гри, поки спостерігала на трибунах.

Кейт Міддлтон у вбранні від дешевого бренду (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон продемонструвала трендовий костюм цієї осені.

А також писали про те, як Кейт Міддлтон вийшла у світ в сонячному образі і сережках з трагічною історією.

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Кейт Міддлтонбренди