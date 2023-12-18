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Кейт Міддлтон замилувала мережу своїм дитячим спогадом про Різдво (фото)

Кейт Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон приголомшила мережу своїм дитячим фото зі святкування Різдва, на якому багатьом нагадала принца Луї - свого сина.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram принцеси Уельської.

Кейт Міддлтон показала дитяче різдвяне фото

41-річна королівська особа поділилася фотографією зі свого сімейного фотоальбому в Instagram, щоб прорекламувати її Службу різдвяних колядок, яка буде транслюватися у Святвечір та пригадати, яким було її Різдво у дитинстві.

Зворушлива фотографія Кейт була зроблена в 1983 році, коли матері трьох дітей залишався всього місяць до святкування свого другого Дня народження.

На зображенні принцеса Уельська одягнена в червоно-синю смугасту сукню, темно-синій кардиган і різнокольорове намисто з бісеру. Представниця королівської сім’ї, яка мала коротке каштанове волосся, сидить за столом, прикрашеним святковими свічками, приголомшена чимось удалині.

Позаду принцеси Уельської на фото є камінна полиця з темного дерева, вкрита ялиновими гілками, стрічками та казковими вогнями. 

Кейт Міддлтон зачарувала дитячим різдвяним кадром (фото: www.instagram.com/princeandprincessofwales)

"Ділимося деякими святковими спогадами цього Різдва, тому що Shaping Us - це життєво важливе значення наших ранніх років і роль, яку відіграють те, що оточує нас у формуванні решти нашого життя", - підписала цей кадр дружина принца Вільяма.

Знімок вже набрав понад 30 тисяч вподобайок і порадував прихильників королівської пари - багатьма порівняннями між Кейт і принцом Луї, який дійсно схожий на маленьку принцесу. 

Прихильники багатодітної матері почали писати коментарі, в ких висловили свою думку з цього приводу: 

  • "Ой, який чудовий сюрприз! Її Королівська Високість була такою милою дитиною"
  • "Ого, я думав, що це принц Луї!"
  • "Вона справді скопіювала та виставила принца Луї". 

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Кейт МіддлтонРіздво