Кейт Миддлтон снова взбесила своим поведением: переходит все границы

Кейт Миддлтон сходила в пекарню и нарвалась на шквал критики от соотечественников
Кейт Миддлтон вызвала гнев британцев за нарушение санитарных норм во время посещения одного из знаковых мест - пекарни Beigel Bake в Лондоне. Она с супругом принцем Уильямом поучаствовала в приготовлении выпечки, в частности они поработали с тестом.
Но Кейт была без шапочки, которую обязаны надевать все пекари, чтобы волосы ненароком не попали в тесто. Видео из пекарни появилось в Instagram Британской королевской семьи.
Да и защитная маска герцогини Кембриджской вызвала вопросы. Вместо надежной защиты она предпочла надеть дизайнерскую маску от Amaia London с сомнительной степенью защиты.
Кейт Миддлтон нарвалась на критику из-за беспечности (коллаж: РБК-Украина)
Кейт и Уильям посетили также исламский центр и центр занятости. Для выхода на публику герцогиня надела миди-платье с длинными рукавами Beulah London и туфли Ralph Lauren.
Beigel Bake - круглосуточная пекарня и магазин, основанная в 1974 году Лондоне. Ее меню ориентировано на пироги, запеченные в традиционном еврейском стиле с начинками, такими как говядина с горчицей, нарезанная селедка, а также сливочный сыр и лосось.
Кейт Миддлтон попала в скандал (видео: instagram.com/kensingtonroyal)
Британцы в комментариях раскритиковали Кейт за легкомыслие в условиях пандемии коронавируса.
Ранее мы писали, что дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма не ладят друг с другом.
Также сообщалось, что в сеть попало уникальное архивное видео поющей 11-летней Кейт Миддлтон.