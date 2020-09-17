Кейт Міддлтон знову розлютила своєю поведінкою: переходить всі межі

Кейт Міддлтон викликала гнів британців за порушення санітарних норм під час відвідування одного зі знакових місць - пекарні Beigel Bake в Лондоні. Вона з чоловіком принцом Вільямом взяла участь у приготуванні випічки, зокрема вони попрацювали з тістом.

Але Кейт була без шапочки, яку зобов'язані надягати всі пекарі, щоб волосся ненароком не потрапили в тісто. Відео з пекарні з'явилося в Instagram Британської королівської сім'ї.

Та й захисна маска герцогині Кембриджської викликала питання. Замість надійного захисту вона одягла дизайнерську маску від Amaia London з сумнівним ступенем захисту.

Кейт Міддлтон нарвалася на критику (колаж: РБК-Україна)

Кейт і Вільям відвідали також ісламський центр та центр зайнятості. Для виходу на публіку герцогиня вдягла міді-сукню з довгими рукавами Beulah London і туфлі Ralph Lauren.

Beigel Bake - цілодобова пекарня, магазин, заснована в 1974 році в Лондоні. Її меню орієнтоване на пироги, запечені в традиційному єврейському стилі з начинками, такими як яловичина з гірчицею, нарізаний оселедець, а також вершковий сир і лосось.

Кейт Міддлтон потрапила в скандал (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Британці в коментарях розкритикували Кейт за легковажність в умовах пандемії коронавіруса.

"Це вже переходить всі межі! Поки нас змушують сидіти вдома, навіть не завжди в магазин за продуктами можна вийти, ця парочка їздить по світу. Знущання справжнє!

Що це за маска? Вона точно захищає від коронавірусу? Я б, напевно, в цю пекарню не пішов. Хоча... Я і так сиджу вдома. Спасибі, владі. Боже, бережи королеву...

А як вона потрапила в пекарню без головного убору? Це ж порушує санітарні правила, ні?

Антисанітарія? Ні, не чули..." - пишуть коментатори

Раніше ми писали, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма не ладнають один з одним.

Також повідомлялося, що в мережу потрапило унікальне архівне відео співаючої 11-річної Кейт Міддлтон.