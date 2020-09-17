Кейт Міддлтон знову розлютила своєю поведінкою: переходить всі межі

Кейт Міддлтон сходила в пекарню і нарвалася на шквал критики від співвітчизників
Кейт Міддлтон викликала гнів британців за порушення санітарних норм під час відвідування одного зі знакових місць - пекарні Beigel Bake в Лондоні. Вона з чоловіком принцом Вільямом взяла участь у приготуванні випічки, зокрема вони попрацювали з тістом.
Але Кейт була без шапочки, яку зобов'язані надягати всі пекарі, щоб волосся ненароком не потрапили в тісто. Відео з пекарні з'явилося в Instagram Британської королівської сім'ї.
Та й захисна маска герцогині Кембриджської викликала питання. Замість надійного захисту вона одягла дизайнерську маску від Amaia London з сумнівним ступенем захисту.
Кейт Міддлтон нарвалася на критику (колаж: РБК-Україна)
Кейт і Вільям відвідали також ісламський центр та центр зайнятості. Для виходу на публіку герцогиня вдягла міді-сукню з довгими рукавами Beulah London і туфлі Ralph Lauren.
Beigel Bake - цілодобова пекарня, магазин, заснована в 1974 році в Лондоні. Її меню орієнтоване на пироги, запечені в традиційному єврейському стилі з начинками, такими як яловичина з гірчицею, нарізаний оселедець, а також вершковий сир і лосось.
Кейт Міддлтон потрапила в скандал (відео: instagram.com/kensingtonroyal)
Британці в коментарях розкритикували Кейт за легковажність в умовах пандемії коронавіруса.
Раніше ми писали, що діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма не ладнають один з одним.
Також повідомлялося, що в мережу потрапило унікальне архівне відео співаючої 11-річної Кейт Міддлтон.