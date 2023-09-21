Кейт Міддлтон втілила в життя забутий та елегантний образ принцеси Діани: його вартість вражає не менше

Як Кейт Міддлтон відроджує образи принцеси Діани

Кейт дуже часто повторює культові образи принцеси Діани, адже ця історична постать вражає молоду принцесу. Певно, таким чином вона робить все можливе, аби справжню сильну жінку за всю історію Великобританії не забували.

Все дуже просто, адже зі своїми можливостями принцеса уельська може знайти будь-яку річ. Саме тому, для неї немає складнощів підбирати свої наряди орієнтуючись на архівні фото принцеси Діани.

Кейт Міддлтон втілює образи принцеси Діани (колаж: Styler)

В мережі неодноразово спливали фото, де Міддлтон одягається майже в точні образи принцеси. Таке відбувається вже не вперше, адже колись Кейт одягала таку ж саму каблучку, яка була у принцеси. І ось це вже дійсно демонструє те, що жінка хоче бути сходою на Діану.

Це цікаво, адже жодна відома жінка так не робить і не втілює чужі й давно забуті образи в реальності.

Дружина принца Вільяма дійсно є прихильницею принцеси Діани. Та окрім втілення образів, жінка дуже часто згадує історії з життя Діани в Instagram. А це вже багато про що каже.

Останній образ Кейт Міддлтон в стилі принцеси Діани

Останній образ, який втілила Кейт - вона продемонструвала на зустрічі Streets of Growth - це благодійна молодіжна організація, що була заснована більше, ніж 20 років тому.

Луком Кейт став бежевий костюм з широкими брюками кльош та піджаком цього ж кольору.

Але під низ піджака жінка обрала білу футболку, натомість у принцеси Діани у 1997 році під бежевим піджаком була чорна футболка з мереживом.

Кейт Міддлтон в образі принцеси Діани (фото: Routers)

Невідомо, який бренд в той день обрала принцеса Діана, проте Кейт Міддлтон довірилась Roland Mouret. Вартість такого вбрання - 750 фунтів стерлінгів, що в конвертації на українську гривню, становить майже 35 тисяч гривень.

Відмінність образів

Єдине, що відрізняє образи Кейт та Діани - це зачіска. Покійна принцеса любила коротке волосся, а от Міддлтон є володаркою довгого волосся натурального кольору.

Кейт Міддлтон в образі принцеси Діани (фото: Routers)

А також взуття. Так, воно схоже, але все ж таки різне.Бежеві гостроносі туфлі, що одягла Діана, навряд чи можна відшукати зараз. Тому Кейт обрала прості човники бежевого кольору