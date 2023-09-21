Кейт Миддлтон воплотила в жизнь забытый и элегантный образ принцессы Дианы: его стоимость поражает не меньше

Как Кейт Миддлтон возрождает образы принцессы Дианы

Кейт очень часто повторяет культовые образы принцессы Дианы, ведь эта историческая фигура восхищает молодую принцессу. Видимо, таким образом она делает все возможное, чтобы настоящую сильную женщину за всю историю Великобритании не забывіл никто.

Все очень просто, ведь со своими возможностями уэльская принцесса может найти любую вещь. Именно поэтому для нее нет сложностей в подборе своих нарядов ориентируясь на архивные фото принцессы Дианы.

Кейт Миддлтон воплощает образы принцессы Дианы (колаж: Styler)

В сети неоднократно всплывали фото, где Миддлтон одевается почти в точные образы принцессы.Даже когда-то Кейт одевала такое же кольцо, которое было у принцессы. И вот это уже действительно демонстрирует то, что женщина хочет быть сходом на Диану.

Это интересно, ведь ни одна известная женщина так не делает и не олицетворяет чужие и давно забытые образы в реальности.

Жена принца Уильяма действительно является поклонницей принцессы Дианы. Кроме воплощения образов, женщина очень часто вспоминает истории из жизни Дианы в Instagram. А это уже о многом говорит.

Последний образ Кейт Миддлтон в стиле принцессы Дианы

Последний образ, который воплотила Кейт - она продемонстрировала на встрече Streets of Growth - это благотворительная молодежная организация, которая была основана более 20 лет назад.

Луком Кейт стал бежевый костюм с широкими брюками клеш и пиджаком такого же цвета.

Но под низ пиджака женщина выбрала белую футболку, у принцессы Дианы в 1997 году под бежевым пиджаком была черная футболка с кружевом.

Кейт Миддлтон в образt принцессы Дианы (фото: Routers)

Неизвестно, какой бренд в тот день выбрала принцесса Диана, но Кейт Миддлтон доверилась Roland Mouret. Стоимость такого наряда - 750 фунтов стерлингов, что в конвертации на украинскую гривну составляет почти 35 тысяч гривен.

Отличие образов

Единственное, что отличает образы Кейт и Дианы - это прическа. Покойная принцесса была поклонницей коротких волос, а вот Миддлтон является обладательницей длинных волос натурального цвета.

Кейт Миддлтон в образе принцесы Дианы (фото: Routers)

А также обувь. Да, она похоже, но все же разная. Бежевые остроносые туфли, которые надела Диана, вряд ли можно найти сейчас. Поэтому Кейт выбрала простые лодочки бежевого цвета.