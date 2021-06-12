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Кейт Міддлтон вперше відреагувала на народження дочки Маркл і Гаррі, хоча минув тиждень

Новость на русском →
США, Субота 12 червня 2021 13:52
Кейт Міддлтон вперше відреагувала на народження дочки Маркл і Гаррі, хоча минув тиждень Фото: Кейт Міддлтон і Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Кейт Міддлтон вперше публічно відреагувала на народження другої дитини у Меган Маркл і принц Гаррі, хоча ця знаменна подія в родині брата її чоловіка принца Вільяма сталася ще 4 червня. Герцогиня Кембриджська в розмові з журналістами під час візиту до першої леді США зізналася, що чекає зустрічі з маленькою Лілібет Діаною Маунтбаттен-Віндзор з нетерпінням.

Про це передає Independent.

Міддлтон під час візиту до Джилл Байден поділилася своїми найкращими побажаннями і передала привітання Гаррі і Меган, які тиждень тому знову стали батьками.

Про новонароджену племінницю дружина принца Вільяма говорила з великим захопленням.

Також герцогиня зізналася, що члени британської королівської сім'ї ще не бачили дитину, і ще не спілкувалися з Гаррі та Меган по відеозв'язку.

"Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею", - сказала Міддлтон.

Відео: Кейт Міддлтон відреагувала на народження дочки принца Гаррі та Меган Маркл

Нагадаємо, що раніше в пресі з'явилася інформація про те, що принц Гаррі і Меган Маркл нібито образили королеву Єлизавету II, назвавши дочку її дитячим прізвиськом Лілібет. Така публікація не на жарт розлютила молодих батьків - пара запевняє, що погодила ім'я з монархом, і Її Величність була першою, кому подзвонив онук зі своєю ідеєю. Тепер же справа йде до судового розгляду, оскільки подружжя написало офіційний лист на адресу великих газет, які обмовили їх.

Також ми писали про те, що нове фото сина Меган Маркл і принца Гаррі викликало палкі суперечки в мережі.

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Новини України Персони Кейт Міддлтон Меган Маркл принц Гаррі
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