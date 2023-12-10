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Кейт Міддлтон та принц Вільям "підірвали" мережу незвичайною різдвяною фотолистівкою

Мережа активно обговорює нову світлину Міддлтон (фото: Getty images)
Автор: Поліна Іваненко

Кейт Міддлтон і принц Вільям потішили фанів. Щороку вони, як й інші пари у королівській родині, публікують різдвяну листівку. Цього року фото Міддлтон та її чоловіка з дітьми усіх ошелешило.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram-акаунт принца і принцеси Уельських.

Чим дивує різдвяна фотолистівка

На світлині Міддлтон позує поруч з чоловіком та дітьми - 5-річним принцом Луї, 8-річною принцесою Шарлоттою та 11-річним принцом Джорджем. Фото не кольорове, що велика рідкість для портретів членів королівської родини.

Зазвичай принци та принцеси, герцоги та герцогині роблять яскраві світлини, наповнені кольорами. Втім, цього року Міддлтон та її чоловік зробили виключення.

Різдвяна листівка від Міддлтон та принца Вільяма (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

На фото принцеса Уельська позує у білосніжній сорочці та джинсах з чорним паском. Її чоловік та діти також приміряли біло-темні "луки". При цьому донька Міддлтон, яка сидить по центру фото на стільці, підібрала під своє вбрання повсякденні кросівки, як й її молодший брат.

Діти принца і принцеси Уельських помітно подорослішали. А сама Міддлтон нібито не старіє.

Різдвяне фото Міддлтон  (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Як реагує мережа

Ошелешені користувачі пишуть, що їх дуже вразило фото. Майже ніхто не очікував на те, що світлина не буде кольоровою. Окрім цього, багато хто відзначив, що діти Міддлтон дуже швидко стали дорослими. Юзери пишуть:

  • "Шарлотта чудова і схожа на молоду королеву Єлизавету"
  • "Кейт така класна. Яка гарна сім'я"
  • "Принц Джордж буде розбивати серця, коли стане дорослим!"
  • "Неймовірно красива родина! Майбутнє королівської сім'ї в надійних руках"
  • "Джордж і Шарлотта виглядають такими дорослими!".

Нагадаємо, нещодавно Міддлтон продемонструвала, як взимку носити яскравий брючний костюм.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Міддлтон у різдвяному вбранні повідомила гарну новину.

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Кейт МіддлтонКоролівська сім'я