Кейт Миддлтон и принц Уильям получили новые королевские звания

Кейт Миддлтон и принц Уильям, несмотря на ситуацию со здоровьем, принцессы получили от короля новые звания.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Какие звания получили Кейт Миддлтон и принц Уильям

Чарльз III объявил о нескольких новых назначениях для членов королевской семьи. 75-летний король назначил свою невестку 42-м Королевским компаньоном Ордена почетных компаньонов.

Орден Почётных товарищей был основан королем Георгом V в 1917 году для признания выдающихся достижений в искусстве, науке, медицине и государственной службе.

Одновременно количество участников ограничено, их должно быть 65 (хотя люди из других стран Содружества могут считаться дополнительными почетными членами), и сейчас это:

Дэвид Аттенборо

Элтон Джон

Анна Винтур

Джуди Денч

Мэгги Смит.

"У него всегда были с ней очень хорошие отношения. Я не считаю дерзким говорить, что она похожа на дочь, которую у него никогда не было. Он разделяет с Уильямом желание защитить ее. Они вместе", - недавно сказала королевский биограф Салли Беделл.

Какие звания получили принц и принцесса Уэльски (фото: Getty images)

В Букингемском дворце заявили, что король Чарльз гордится Кэтрин за ее смелость в высказываниях, особенно в речи об объявлении диагноза рак.

А вот принц Уильям получил от отца звание великого магистра самого почетного ордена Бат. Должность была вакантна с 2022 года после вступления на престол короля Чарльза, занимавшего эту должность с 1974 по 2022 год.

Самый почетный орден был основан королем Георгом I в 1725 году, но считается, что первоначально он уходит в восьмой век. Им награждаются военнослужащие или граждане за образцовую службу.

Какие звания получили принц и принцесса Уэльски (фото: Getty images)