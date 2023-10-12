Кейт Міддлтон продемонструвала трендовий костюм цієї осені

Образ Кейт Міддлтон

Цього разу принцеса зачарувала аудиторію одягнувши кремовий трикотажний топ від бренду Sezane за 110 фунтів стерлінгів і спідницю в тон за 135 фунтів стерлінгів у поєднанні з туфлями від бренду Russell and Bromley.

В такому образі мати трьох дітей, яка виглядає просто ідеально в обтислій спідниці, зустрілася зі студентами та королівськими шанувальниками.

До речі, Кейт розповіла студентам про свою сильну любов до спорту. Зокрема, вона відзначила, як випробувала хокей і теніс у Сент-Ендрюсі, де познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком принцом Вільямом.

Трендовий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Тож, не дивно, що з такою жагою до спорту і здорового тіла Міддлтон має чудову фігуру, яку вдало підкреслюють її наряди.

Цього разу принцеса вирішила відпочити від суворих костюмів, які вона обирала під час своїх останніх публічних заходів. Але цей спокійний і майже повсякденний образ Кейт дуже пасує.

Деталізація образу Кейт Міддлтон

До того ж до свого елегантного костюма вона підібрала туфлі човники верблюжого кольору та дуже витончені й елегантні сережки з перлами у формі краплі.

Свій образ Міддлтон доповнила кремовою сумкою Mini Holly Bag від бренду Tusting вартістю 365 фунтів стерлінгів. І саме з цією сумкою принцеса потрапила на дуже вдалі кадри ЗМІ.

Трендовий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty images)

Варто зазначити, що в таких простих, але дуже трендових нарядах принцесу можна побачити не часто, адже вона відвідує дуже серйозні та дипломатичні зустрічі й заходи. Де, звісно, є певний дрес-код, під який мають підлаштовуватися на принцеса Уельська разом з чоловіком Вільямом.

Трендовий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty images)