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Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили установленное правило: что произошло

STYLERПерсоны    01.12.2019 - 21:07
Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили установленное правило: что произошло
Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджские впервые за долгое время поступились своими принципами

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые всегда отказывались принимать участие в шоу, на этот раз нарушили правило, чем удивили общественность.

Герцоги решили предстать перед поклонниками в популярном британском проекте Мэри Берри. Интересно, что именно принц Уильям и Кейт Миддлтон были инициаторами этого сотрудничества и сами обратились к писательнице и ведущей относительно съемки праздничного выпуска шоу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили установленное правило: что произошлоКейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Представители Кенсингтонского дворца утверждают, что это не был пиар-ход, просто принц Уильям и Кейт Миддлтон решили поблагодарить волонтеров, которые тратят все свое время для благотворительных организаций. В рамках шоу Кейт Миддлтон приняла участие в приготовлении рулета.

"Я с удовольствием сфотографировала эту особую рождественскую вечеринку, которую устраивали герцог и герцогиня Кембриджские для персонала и волонтеров благотворительных организаций и организаций, которые будут работать в период Рождества. Это было великолепное мероприятие со вкусной едой", - поделилась впечатлениями ведущая Мэри Берри.

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