Кейт Миддлтон и принц Уильям чуть не погибли в Пакистане

Самолет ВВС Voyager Airbus А330, в котором летели герцог и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям, не смог приземлиться в аэропортах Исламабада в Пакистане из-за мощного шторма, и вынужден был вернуться в Лахор вечером 17 октября. Об этом передает Daily Mail.

Пилот дважды безуспешно пытался посадить воздушный лайнер в двух разных аэропортах, но из-за опасных молний и турбулентности по соображениям безопасности направил лайнер обратно.

Самолет, в котором летели принц Уильям и Кейт Миддлтон, не смог приземлиться в Исламабаде в Пакистане (Фото: Andrew Parsons / dailymail.co.uk)

Принц Уильям отшутился по поводу ЧП в небе, сам проверил самолет и напомнил журналистам о своем опыте пилотирования (герцог был летчиком санитарной авиации): "Я летал!"

По словам британского королевского корреспондента Ребекки Инглиш, которая путешествовала в самолете с другими представителями прессы, "немногие из нас испытывали столь сильную турбулентность".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Пакистане (Фото: splashnews.com)

"Пилот кружил в течение часа, но молния - и турбулентность - были настолько ужасными, что нам пришлось лететь обратно", - написала в Twitter Инглиш, находившаяся на борту самолета.

Так, журналистам из-за непростой ситуации в небе было не до шуток.

Самолет находился в воздухе более двух часов. Как отметил один из пассажиров, шторм в небе напомнил ему американские горки.

"Если честно... это было самое нервное, что я когда-либо чувствовал в самолете", - поделился впечатлениями королевский корреспондент ITV Крис Шип.

Как рассказал корреспондент Daily Telegraph Бен Фармер, пилот дважды пытался приземлиться: один раз на военной базе в гарнизонном городе Равалпинди, прилегающем к Исламабаду, и второй раз в самом Исламабаде, прежде чем отказаться от попытки и вернуться в Лахор - на расстояние около 270 километров.

В Пакистане из-за мощного шторма самолет, в котором летели принц Уильям и Кейт Миддлтон, не смог приземлиться в Исламбаде (Фото: Ventusky)

Герцог и герцогиня Кембриджские летали в Пакистане на официальном самолете Voyager британского правительства, предоставленном Королевскими ВВС.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в горах в Пакистане (фото: АР / twitter.com/kensingtonroyal)