Кейт Міддлтон після серйозної операції виписали з лікарні: як себе почуває принцеса

Кейт Міддлтон виписали з лікарні після операції

Принцесу Уельську нарешті виписали з лікарні після операції та після необхідного терміну відновлення під наглядом лікарів. Вона провела там два тижні.

Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт Міддлтон виписали з лікарні й вона повернулася до своєї домівки у Віндзорі. Цю заяву, де вона дякує лікарям та медсестрам, Кейт виклала у своєму профілі в соцмережі Instagram.

"Принцеса Уельська повернулася додому до Віндзора, аби продовжити там післяопераційне одужання. Її динаміка дуже хороша. Принц та принцеса хочуть надзвичайно подякувати усьому колективу Лондонської лікарні, особливо, медсестрам, які дбали про неї. Родина Уельських продовжує висловлювати вдячність всім людям з різних куточків світу, від яких вони отримали побажання найшвидшого одужання", - йдеться у заяві.

Заява Кенсінгтонського палацу про повернення Кейт Міддлтон додому (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Точний характер операції, яку зробили принцесі й досі невідома, оскільки королівська родина не повідомила цієї інформації. Відомо лише, що на повне відновлення стану здоров’я, принцесі знадобиться кілька місяців.

До речі, принц Вільям заявив, що він буде знаходитись поруч з дружиною та дітьми, поки вона повністю не одужає.

Варто нагадати, що Кейт не єдина з королівської родини, хто нині перебуває на лікарняному. Король Чарльз III також нині перебуває у тій самій лондонській клініці та вже відновлюється після планової операції.