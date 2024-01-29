Кейт Миддлтон после серьезной операции выписали из больницы: как себя чувствует принцесса

Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции

Принцессу Уэльскую наконец-то выписали из больницы после операции и после необходимого срока восстановления под наблюдением врачей. Она провела там две недели.

Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон выписали из больницы и она вернулась в свой дом в Виндзоре. Это заявление, где она благодарит врачей и медсестер, Кейт выложила в своем профиле в соцсети Instagram.

"Принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, чтобы продолжить там послеоперационное выздоровление. Ее динамика очень хорошая. Принц и принцесса хотят чрезвычайно поблагодарить весь коллектив Лондонской больницы, особенно медсестры, которые заботились о ней. Семья Уэльских продолжает выражать благодарность всем людям из разных , от которых они получили пожелание скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении.

Заявление Кенсингтонского дворца о возвращении Кейт Миддлтон домой (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Точный характер операции, которую сделали принцессе, до сих пор неизвестен, поскольку королевская семья не сообщила этой информации. Известно лишь, что для полного восстановления состояния здоровья, принцессе понадобится несколько месяцев.

Кстати, принц Уильям заявил, что он будет находиться рядом с женой и детьми, пока она полностью не поправится.

Следует напомнить, что Кейт не единственная из королевской семьи, кто ныне находится на больничном. Король Чарльз III также находится в той же лондонской клинике и уже восстанавливается после плановой операции.