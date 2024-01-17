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Кейт Міддлтон перенесла операцію: що сталося з принцесою Уельською

Кейт Міддлттон (фото:
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон потрапила в одну з лікарень Великої Британії та перенесла планову операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційне повідомлення Кенсінгтонського палацу та самої принцеси в Instagram.

Принцеса Уельська потрапила до лікарні 

Кейт потрапила до однієї з лікарень у Лондоні для проведення операції на черевній порожнині.

Виходячи з повідомлення операція, яку перенесла принцеса була плановою. І це цілком пояснює її відсутність на публіці після новорічних свят. 

"Її Королівська Високість принцеса Уельська була госпіталізована вчора для планової операції на черевній порожнині. Операція пройшла успішно, і очікується, що вона залишиться в лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, після чого повернеться відновлюватися додому. З огляду на поточні медичні рекомендації до громадських обов’язків вона приступить лише після Великодня", -  йдеться в офіційній заяві Кенсінгтонського палацу.

Інших деталей про стан та відновлення дружини принца Вільяма поки невідомі, але головне, що з принцесою все добре і тепер королівська особа потребує лише відновлення та спокою.

 

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Кейт Міддлтон