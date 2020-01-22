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Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Lite » Мода 22.01.2020 - 09:33
Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская принялась за реализацию новой программы для детей

Герцог и герцогиня Кембриджские с полной силой принялись за свои обязанности. Все же теперь у них работы прибавилось. Несмотря на то, что в большинстве ближайших мероприятий Меган Маркл и принца Гарри заменят принцесса София и принц Эдвард (третий сын Елизаветы II), все же некоторые события придется посетить Кейт Миддлтон и принцу Уильяму. Но пока что Кейт взялась за более важную миссию. Так, в новом году герцогиня Кембриджская решила посвятить себя новой масштабной программе - изучение проблем детей Великобритании.

Для реализации новой цели супруга принца Уильяма отправилась 21 января в Бирмингем, где посетила уникальный интерактивный мини-город для детей MiniBrum. Также герцогиня побывала в Научном музее Бирмингема. К слову, это первый сольный выход Кейт Миддлтон в 2020 году. Принц Уильям в этой поездке свою супругу не сопровождал.

Как обычно, внимание СМИ и поклонников королевской семьи также было приковано к новому образу герцогини. Для нового выхода в свет Мидлтон выбрала простой, но элегантный аутфит, который отлично подойдет для офиса или деловой встречи. Берем на заметку.

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Стильный деловой образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кэтрин играла с детьми и общалась с сотрудниками MiniBrum в шелковой блузе с ярким геометрическим принтом бирюзовой и нежно-голубой гаммы. Блуза под горло с бантом на вороте - от бренда Tabitha Webb. Модные СМИ уже отметили, что в вещах этого бренда Миддлон появляется с 2015 года. Кстати, стоимость такой блузы составляет £295 (чуть больше 9300 грн).

Стильную комбинацию составляют также черные брюки-клеш, а также тонкий поясок. Обратите внимание, как такое решение выгодно подчеркивает тонкую талию и стройные ноги герцогини. Более того, она даже кажется визуально выше. Образ завершают не менее элегантные лодочки на шпильке.

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская мило пообщалась с детьми, играла с ними и отвечала на разные вопросы. Также к общению с Миддлтон присоединились родители детей с особенными потребностями, которые также рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются.

Кейт Миддлтон в блузе за 9000 грн и брюках-клеш показала, как выглядеть стройнее и выше

  • “Как мать троих детей я хорошо знаю, насколько мы дорожим будущим здоровьем и счастьем наших детей. Я хочу узнать о ключевых проблемах, затрагивающие наши семьи и общины, чтобы я могла сосредоточить свою работу на том, где она наиболее необходима”, - рассказал о главной цели своей новой программы Кейт Миддлтон.

Напомним, 20 января герцоги Кембриджские совершили свой очередной официальный прием. Принц Уильям принимал гостей в рамках старта Британо-Африканского инвестиционного саммита. Герцогиня Кэтрин блистала перед гостями в эффектном алом платье из полупрозрачной тюли.

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