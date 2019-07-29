Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол: Елизавета ІІ дала добро

Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол во время визита в шотландскую резиденцию Балморал. При чем, сделала это жена принца Уильяма с одобрения самой Елизаветы ІІ.

Как пишет Express, это произошло еще в 2009 году - за два года до свадьбы Кейт Миддлтон и Уильяма. Так, королевский биограф Кэти Николь в своей книге "Кейт: Будущая королева" утверждает, что Елизавета так сильно хотела, чтобы возлюбленная ее внука чувствовала себя как дома, что позволила ей фотографировать поместье.

"До этого королева встречалась с Кейт лишь мельком на свадьбе Питера и Отамн Филлипс, однако решила поступиться этикетом, чтобы дать ей почувствовать, что ей рады, и позволила сделать фото Балморала… Будучи женщиной, жизнь которой проходит у всех на виду, королева редко "опускает забрало", и лишь только несколько членов ее семьи и близкие друзья знают, какая она в реальной жизни", - рассказала Николь.

По словам эксперта, то, что Елизавета ІІ допустила Кейт Миддлтон в свое ближайшее окружение, было очень щедрым жестом со стороны Ее Величества и тонким ходом, который доказал, что она серьезно относится к роману Уильяма.

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