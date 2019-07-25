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Раскрыты секреты воспитания сына Кейт Миддлтон и Уильяма

STYLERПерсоны    25.07.2019 - 20:01
Раскрыты секреты воспитания сына Кейт Миддлтон и Уильяма
Кейт Миддлтон, Уильям и Джордж (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон и принц Уильям отдали старшенького на балет

Друг семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма рассказал о характере их старшего сына Джорджа, которому недавно исполнилось 6 лет, а также о том, какие методы воспитания используют родители маленького наследника престола.

Старший сын герцогов Кембриджских, говорит изданию People близкий друг семьи, пожелавший остаться анонимным, растет очень веселым. Джордж - "шустрый и любознательный" ребенок.

Раскрыты секреты воспитания сына Кейт Миддлтон и Уильяма

Принц Джордж (фото: Getty Images)

Он также добавил, что мальчик, как и свойственно его возрасту, "полон бобов" - веселый и зачастую обладает несносным характером.

Что касается развлечений, маленький принц предпочитает смотреть мультфильмы, обожает "Лего" и игры на свежем воздухе. В школе, которую он посещает, помимо классических учебных дисциплин, Джордж с удовольствием занимается балетом.

 

Принц Джордж (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кроме того, Кейт Миддлтон всегда старается делать все, чтобы ее сын проводил дома как можно меньше времени. Да и вообще, утверждает инсайдер, герцогиня не поощряет домоседство своих детей. Кейт считает, что подвижные игры на свежем воздухе в любую погоду не только полезны для здоровья, но и "развивают творческое мышление и делают человека более свободным".

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл нарушила вековые правила, поздравляя сына Кейт Миддлтон.

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