Кейт Миддлтон в костюме медсестры заставила Уильяма бегать за ней

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон заставила принца Уильяма унижаться перед ней и умолять вернуться

Принц Уильям умолял Кейт Миддлтон дать ему второй шанс после одной вечеринки. Об этом рассказала в интервью британским СМИ королевский биограф Кэти Ничолл.

Она уверяет, что Миддлтон в свое время вела очень тонкую игру по завоеванию своего будущего мужа. Якобы, отношения Кейт и Уильям восстановились по инициативе внука Елизаветы ІІ, но не обошлось это воссоединение без хитрости герцогини Кембриджской.

В частности, биограф говорит, что молодая и привлекательная Кейт Миддлтон на костюмированной вечеринке Freakin' Naughty-theme, куда она пришла именно по приглашению Уильяма, явилась в очень откровенном платье, а именно - в костюме медсестры.

"Она была в коротком платье и колготках в сеточку", - уточнила Кэти Ничолл.

На то время Кейт и Уильям не встречались, так как чуть ранее они решили "взять паузу" в отношениях. Но, говорит биограф, Уильям активно пытался возобновить роман. В окружении герцога Кембриджского утверждают, что он просил Миддлтон встретиться с ним обсудить их будущее. Однако Кейт всегда ссылалась на то, что ей "нужно время, чтобы прийти в себя после расставания".

Но, видимо, девушка просто ждала определенного момента, дабы полностью покорить и привязать к себе Уильяма. И этот момент настал именно на Freakin' Naughty-theme.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кэти Ничолл рассказывает, что после эффектного появления Кейт на вечеринке Уильям "бегал за ней, как щенок" и "просто умолял" ее дать ему второй шанс. Впрочем, большинство биографов королевской семьи считают, что именно в тот вечер Кейт Миддлтон и принц Уильям восстановили свои отношения.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон очаровала сеть безупречным летним образом и стройностью.