Кейт Міддлтон в костюмі медсестри змусила Вільяма бігати за нею

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон змусила принца Вільяма принижуватися перед нею і благати повернутися

Принц Вільям благав Кейт Міддлтон дати йому другий шанс після однієї вечірки. Про це розповіла в інтерв'ю британським ЗМІ королівський біограф Кеті Нічолл.

Вона запевняє, що Міддлтон свого часу вела дуже тонку гру по завоюванню свого майбутнього чоловіка. Нібито, відносини Кейт і Вільям відновилися з ініціативи онука Єлизавети ІІ, але не обійшлося це возз'єднання без хитрості герцогині Кембриджської.

Зокрема, біограф говорить, що молода і приваблива Кейт Міддлтон на костюмованій вечірці Freakin' Naughty-theme, куди вона прийшла саме на запрошення Вільяма, з'явилася в дуже відвертій сукні, а саме - в костюмі медсестри.

"Вона була в короткій сукні і колготках у сіточку", - уточнила Кеті Нічолл.

На той час Кейт і Вільям не зустрічалися, так як трохи раніше вони вирішили "взяти паузу" у відносинах. Але, каже біограф, Вільям активно намагався відновити роман. В оточенні герцога Кембриджського стверджують, що він просив Міддлтон зустрітися з ним обговорити їхнє майбутнє. Однак Кейт завжди посилалася на те, що їй "потрібен час, щоб прийти в себе після розставання".

Але, мабуть, дівчина просто чекала певного моменту, щоб повністю підкорити і прив'язати до себе Вільяма. І цей момент настав саме на Freakin' Naughty-theme.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і їх діти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кеті Ничолл розповідає, що після ефектної появи Кейт на вечірці Вільям "бігав за нею, як щеня" і "просто благав" її дати йому другий шанс. Втім, більшість біографів королівської сім'ї вважають, що саме в той вечір Кейт Міддлтон і принц Вільям відновили свої стосунки.

Раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон зачарувала мережу бездоганним літнім образом і стрункістю.