Кейт Міддлтон і принц Вільям готують свого сина Джорджа до королівських обов'язків

Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сина Джорджа до королівських обов'язків

Роберт Гардман - біограф королівської родини та автор книги "Становлення короля: король Карл III й сучасність "Монархії", вважає, що подружжя Уельських серйозно замислилося про те, як їм виховати наступне покоління членів королівської сім'ї. Принц і принцеса мають бажання максимально полегшити перехід до королівських обов'язків їхнього старшого сина Джорджа.

"Вільям намагається нормалізувати. Вони не заперечують цього, і цьому приділяється багато уваги, що не завжди було так", - повідомляє Гардман.

Син Кейт Мідлтон та принца Вільяма Джордж (фото: Getty images)

Також біограф сказав, що у Джорджа є відчуття, що пріоритетом є показати брату і сестрі Джорджа, що виконання королівських обов'язків - це не страшно, щоб вони розуміли що це таке, адже це частина їхнього життя.

"На думку Вільяма, це не за горами найважливіша його робота - виховання наступного короля", - каже автор книги "Становлення короля".

"Немає жодних очікувань, що будь-які королівські обов'язки почнуть діяти доти, доки Джорджу не виповниться 20 років. Ще до того, як його зробили пажем на коронації, Вільям і Кейт запитали його, чи почувається він комфортно, тому що він явно був дуже маленьким. Виявилося, що він був зацікавлений", - говорить Роберт.

Гардман думає, що підготовкою займатимуться насамперед принц та принцеса. Але якби короля попросили зайнятися цим, він був би радий.