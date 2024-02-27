UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кейт Міддлтон і принц Вільям готують свого сина Джорджа до королівських обов'язків

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом і сином Джорджем (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Кейт Міддлтон і принц Вільям вже займаються підготовкою 10-річного Джорджа до виконання королівських обов’язків.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Кейт Міддлтон і принц Вільям готують сина Джорджа до королівських обов'язків

Роберт Гардман - біограф королівської родини та автор книги "Становлення короля: король Карл III й сучасність "Монархії", вважає, що подружжя Уельських серйозно замислилося про те, як їм виховати наступне покоління членів королівської сім'ї. Принц і принцеса мають бажання максимально полегшити перехід до королівських обов'язків їхнього старшого сина Джорджа.

"Вільям намагається нормалізувати. Вони не заперечують цього, і цьому приділяється багато уваги, що не завжди було так", - повідомляє Гардман.  

Син Кейт Мідлтон та принца Вільяма Джордж (фото: Getty images)

Також біограф сказав, що у Джорджа є відчуття, що пріоритетом є показати брату і сестрі Джорджа, що виконання королівських обов'язків - це не страшно, щоб  вони розуміли що це таке, адже це частина їхнього життя. 

"На думку Вільяма, це не за горами найважливіша його робота - виховання наступного короля", - каже автор книги "Становлення короля".

"Немає жодних очікувань, що будь-які королівські обов'язки почнуть діяти доти, доки Джорджу не виповниться 20 років. Ще до того, як його зробили пажем на коронації, Вільям і Кейт запитали його, чи почувається він комфортно, тому що він явно був дуже маленьким. Виявилося, що він був зацікавлений", - говорить Роберт.

Гардман думає, що підготовкою займатимуться насамперед принц та принцеса. Але якби короля попросили зайнятися цим, він був би радий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт МіддлтонПринц ВільямКоролівська сім'я