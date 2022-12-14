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Кейт Міддлтон і принц Уільям показали миле сімейне фото для різдвяної листівки

Кейт Міддлтон і принц Уільям (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Людмила Жукова

Напередодні Різдва 2022, яке більшість країн відзначає 25 грудня, Кейт Міддлтон і її чоловік принц Уільям показали фото, яке стане основою традиційної святкової листівки.

Мила світлина, на якій зображені спадкоємець британського престолу, його дружина і діти, з’явилася у Instagram принца і принцеси Уельських.

"Ділимося новим фото сім’ї для цьогорічної різдвяної листівки!" - йдеться у підписі до фото.

Знімок, на якому усміхнені і щасливі Кейт й Уільям тримають за руки своїх малих - Шарлотту, Джорджа і Луї, належить авторству відомого фотографа Метта Портеуса, який є офіційним фотографом королівської сім'ї.

За його словами, фото було зроблене на початку 2022 року - ще до смерті королеви Єлизавети ІІ.

"Мені було приємно провести час, фотографуючи принца, принцесу та їхніх дітей у Норфолку на початку цього року. Завжди велика честь зафіксувати ці особливі моменти родини. І я радий, що вони обрали саме цей портрет для своєї різдвяної листівки 2022 року", - поділився Метт.

Кейт Міддлтон і принц Уільям з дітьми на фото для різдвяної листівки (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Минулого року Уельські вітали усіх такою різдвяною листівкою:

Кейт Міддлтон і принц Уільям з дітьми на фото для різдвяної листівки 2021 (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Додамо, що Королівський палац, а разом з ним самі Кейт і Уільям активно готуються до Різдва, проводячи благодійні вечори, записуючи вітання і зустрічаюсь з дітьми напередодні цього великого свята.


Кейт Міддлтон і її родина готуються до Різдва (фото: instagram.com/westminsterabbeylondon)

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Міддлтон завжди вишукана напередодні Різдва (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Також ми повідомляли, що розкрито секрет антивікового макіяжу Меган Маркл.

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Кейт Міддлтон