Кейт Миддлтон и принц Уильям показали милое семейное фото для рождественской открытки

"Делимся новым фото семьи для рождественской открытки!" - говорится в подписи к фото.

Снимок, на котором улыбающиеся и счастливые Кейт и Уильям держат за руки своих малышей – Шарлотту, Джорджа и Луи, принадлежит авторству известного фотографа Мэтта Портеуса, являющегося официальным фотографом королевской семьи.

По его словам, фото было сделано в начале 2022 года – еще до смерти королевы Елизаветы II.

“Мне было приятно провести время, фотографируя принца, принцессу и их детей в Норфолке в начале этого года. Всегда великая честь зафиксировать эти особые моменты семьи. И я рад, что они выбрали этот портрет для своей рождественской открытки 2022 года”, - поделился Мэтт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на фото для рождественской открытки (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

В прошлом году Уэльские поздравляли всех такой рождественской открыткой:

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми на фото для рождественской открытки 2021 года (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Добавим, что Королевский дворец, а вместе с ним сами Кейт и Уильям активно готовятся к Рождеству, проводя благотворительные вечера, записывая поздравления и встречаюсь с детьми в канун этого великого праздника.

Кейт Миддлтон и ее семья готовятся к Рождеству (фото: instagram.com/westminsterabbeylondon)

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Кейт Миддлтон всегда изысканна в канун Рождества (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)