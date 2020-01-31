Кейт Міддлтон перебуває в паніці: названа причина

Кейт Міддлтон в пригніченому стані (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон дуже сумує за своїм деверем та відчуває хвилювання і тривогу

Кейт Міддлтон перебуває в пригніченому стані через швидкий від'їзд принца Гаррі і Меган Маркл в Канаду. Незабаром подружжя складе королівські повноваження і набудуть автономності, про яку так давно мріяли. Герцогиня Кембриджська була дуже близька з Гаррі і переживає, що вони більше не зможуть підтримувати цей духовний зв'язок.

Як повідомляє US Weekly, Кейт почувається розгубленою і тривожною. Інсайдери стверджують, що іноді бачать герцогиню в сльозах і вона дуже переживає через швидку розлуку зі своїм деверем. До того ж, після відїзду Меган і Гаррі на плечі інших членів сім'ї впаде серйозне навантаження і вони будуть набагато більше зайняті на офіційних прийомах і раутах.

Кейт Міддлтон буде нудьгувати за принца Гаррі (фото: facebook.com.TheBritishMonarchy)

Кейт дуже втомлена, адже не може приділяти сім'ї належної уваги, а навантаження буде зростати ще більше.

"У неї практично не залишається часу на відпочинок. І, коли вона намагається заснути, її долають думки... Кейт в паніці, у неї трапляються напади тривоги", — розповідають джерела, близькі до оточення Кейт.

За словами джерела, Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не були близькі, а зараз і зовсім налагодити контакт не буде можливим. Жінки вже дуже дано не спілкувалися один з одним і не обговорювали сімейні справи.