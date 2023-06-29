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Кейт Міддлтон блискуче відповіла дітям, коли вони запитали, скільки їй років

Фото: Кейт Міддлтон цікаво відповіла дітям про свій вік (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон брала участь у відкритті музею Young V&A у Лондоні. Там же були учні молодшої школи, які запитали принцесу про її вік.

Про те, як Кейт відповіла, написали у виданні Daily Mail.

Як все відбувалося

Принцеса, яка зробила ранній розвиток дітей ключовим напрямком своєї роботи, зустрілася з учнями початкової школи Globe у Бетнал-Грін у Лондоні.

"Мені 41 рік, тсссс, нікому не говори", - по-змовницькому повідомила Кейт дітям.

Трохи згодом принцеса також була помічена з іншими школярами, яким вона із задоволенням "давала п'ять". Вона фотографувалася та обіймалася з дітьми, які її обожнюють.

Зазначимо, що образ Кейт, як завжди, був дуже елегантним. На ній була одягнена блідо-рожева сукня міді, яка ефектно підкреслювала струнку фігуру.

Кейт Міддлтон з дітьми в музеї Лондона (Скріншот)

Для довідки

Музей молодого Вікторії та Альберта, який раніше був відомий як Музей дитинства Вікторії та Альберта, розташований у Східному Лондоні та офіційно відкриється 1 липня після трирічної реконструкції вартістю 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначимо, що музей спеціально створено для дітей віком до 14 років, щоб стимулювати їх до творчості. Вхід туди – безкоштовний.

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Кейт Міддлтондіти