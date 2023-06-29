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Кейт Миддлтон блестяще ответила детям, когда они спросили, сколько ей лет

Фото: Кейт Миддлтон интересно ответила детям о своем возрасте (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон принимала участие в открытии музея Young V&A в Лондоне. Там же присутствовали ученики младшей школы, которые спросили принцессу о ее возрасте.

О том, как Кейт им ответила, написали в издании Daily Mail.

Как все происходило

Принцесса, которая сделала раннее развитие детей ключевым направлением своей работы, встретилась с учениками начальной школы Globe в Бетнал-Грин в Лондоне.

"Мне 41 год, тсссс, никому не говори", - заговорчески сообщила Кейт детям.

Чуть позже принцесса также была замечена с другими школьниками, которым она с удовольствием "давала пять". Она фотографировалась и обнималась с детьми, которые ее обожают.

Отметим, что образ Кейт, как всегда, был очень элегантен. На ней было надето бледно-розовое платье миди, которое эффектно подчеркивало стройную фигуру.

Кейт Миддлтон с детьми в музее Лондона (Скриншот)

Для справки

Музей молодого Виктории и Альберта, который ранее был известен как Музей детства Виктории и Альберта, расположен в Восточном Лондоне и официально откроется 1 июля после трехлетней реконструкции стоимостью 13 миллионов фунтов стерлингов.

Отметим, что музей специально создан для детей до 14 лет, чтобы стимулировать их к творчеству. Вход туда - бесплатный.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно нужно называть нового короля - Чарльз III или Карл III.

А еще рассказывали о том, кто входит в семью королевы Елизаветы - дети, внуки и правнуки.

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Кейт Миддлтондіти