Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства

Кейт Миддлтон и принц Уильям поучаствовали в записи рождественской программы на канале BBC. Чета Кембриджских в кулинарном шоу Мэри Берри приготовила традиционное британское рождественское угощение рулет-безе. В сеть попало видео со странным конфузом, который произошел между супругами.

Во время записи рождественской программы, все выглядело очень мило и празднично, Кейт сияла в ярко-красном платье в мелкий принт. Но во время интервью, герцогиня резко отстранилась от супруга, когда он прикоснулся к ней.

Кейт и Уильям сидели за столом у камина и общались с ведущей. В какой-то момент принц положил руку на предплечье супруги. Кейт резким поворотом тела сбросила руку Уильяма, и все продолжили общаться дальше, как ни в чем ни бывало.

В сети сравнивают этот странный момент с конфузами, которые неоднократно происходили с Дональдом и Меланией Трамп на публике. Поговаривают, что герцоги Кембриджские уже давно отстранились друг от друга, но королевский долг не позволяет им открыто заявить об этом.

Кроме того, все помнят историю родителей Уильяма Дианы и Чарльза и то, чем могут заканчиваться разводы в Британской королевской семье.

Кейт Миддлтон отстранилась от принца Уильяма (видео: YouTube/Access)

Кейт и Уильям поженились 29 апреля 2011 года, а до этого десять лет встречались. За годы супружества у них родилось трое детей - Джордж, Шарлотта и Луи. На публике пара всегда выглядит безупречно, демонстрируя взаимопонимание и любовь.

Очевидно, недавние слухи о том, что герцог завел интрижку с Роуз Ханбери, не просто слухи, что красноречиво подтвердил язык тела Кейт Миддлтон.