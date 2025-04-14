Кеті Перрі показала цікавий костюм, у якому полетить у космос: це вау! (відео)

Так, в космос вирушать Кеті, письменниця Лорен Санчес, журналістка Гейл Кінг, борець за громадянські права Аманда Нгуєн, колишня науковиця Айша Боу і режисерка Керіанна Флінн. 14 квітня о 9:30 (за східним часом), вони вирушать в космос на ракеті Blue Origin Джеффа Безоса.

Їхній політ триватиме 11 хвилин, і це буде перша з 1963 року місія, де в космос вирушать виключно жінки.

Спеціально для них було створено скафандри, які тепер адаптовано для жінок. Раніше ж костюми робили для чоловіків. Сині комбінезони розробляли Фернандо Гарсія та Лора Кім. І це спровокувало "вау-ефект", мережа "залайкала" нові кадри.

На фото, де Перрі позувала поруч з іншими жінками в костюмах, можна розгледіти всі деталі цікавого вбрання. На комбінезоні співачки є написи "Perry" і "Blue Origin".

Відомо, що капсула з Перрі та іншими жінками дійсно опиниться в невагомості. Там вона перебуватиме протягом чотирьох хвилин. Потім екіпаж в капсулі спуститься на Землю за допомогою трьох парашутів.

"Вона досягне максимальної висоти 100 км (62 милі) над Землею, а жінки технічно вийдуть у космос, коли капсула перетне лінію Кармана, яка міжнародно визнана межею космосу. Проте вони не будуть класифіковані як астронавти Федеральним управлінням авіації, НАСА чи військовими США, які мають різні вимоги до людей, щоб стати комерційними астронавтами", - зазначає Sky News.