Кэти Перри показала интересный костюм, в котором полетит в космос: это вау! (видео)

Так, в космос отправятся Кэти, писательница Лорен Санчес, журналистка Гейл Кинг, борец за гражданские права Аманда Нгуен, бывшая ученый Айша Боу и режиссер Кэрианна Флинн. 14 апреля в 9:30 (по восточному времени), они отправятся в космос на ракете Blue Origin Джеффа Безоса.

Их полет продлится 11 минут, и это будет первая с 1963 года миссия, где в космос отправятся исключительно женщины.

Специально для них были созданы скафандры, которые теперь адаптированы для женщин. Ранее же костюмы делали для мужчин. Синие комбинезоны разрабатывали Фернандо Гарсия и Лора Ким. И это спровоцировало "вау-эффект", сеть "залайкала" новые кадры.

На фото, где Перри позировала рядом с другими женщинами в костюмах, можно разглядеть все детали интересного наряда. На комбинезоне певицы есть надписи "Perry" и "Blue Origin".

Известно, что капсула с Перри и другими женщинами действительно окажется в невесомости. Там она будет находиться в течение четырех минут. Затем экипаж в капсуле спустится на Землю с помощью трех парашютов.

"Она достигнет максимальной высоты 100 км (62 мили) над Землей, а женщины технически выйдут в космос, когда капсула пересечет линию Кармана, которая международно признана границей космоса. Однако они не будут классифицированы как астронавты Федеральным управлением авиации, НАСА или военными США, которые имеют различные требования к людям, чтобы стать коммерческими астронавтами", - отмечает Sky News.