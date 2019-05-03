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Кесарево дома и роды на кухне: 10 интересных фактов о королевских родах


Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро объявят о рождении малыша


леди Елизавете Боуз-Лайон. Интересно то, что 


Национальная служба здравоохранения - государственное учреждение в Великобритании, созданное, чтобы все британцы могли получать бесплатную медицинскую помощь. - Ред.). Ее мать Софи, графиня Уэссекская была срочно доставлена туда для 


Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой (фото: instagram.com/kensingtonroyal)


сын короля Греции


омпрачикос. - Ред.




Беременная Меган Маркл (фото: GettyImages)




удмедэксперт создал предполагаемый портрет первенца Меган Маркл и принца Гарри

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