Кесарево дома и роды на кухне: 10 интересных фактов о королевских родах

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро объявят о рождении малыша
леди Елизавете Боуз-Лайон. Интересно то, что
Национальная служба здравоохранения - государственное учреждение в Великобритании, созданное, чтобы все британцы могли получать бесплатную медицинскую помощь. - Ред.). Ее мать Софи, графиня Уэссекская была срочно доставлена туда для
Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
сын короля Греции
омпрачикос. - Ред.
Беременная Меган Маркл (фото: GettyImages)
удмедэксперт создал предполагаемый портрет первенца Меган Маркл и принца Гарри