Кесарево дома и роды на кухне: 10 интересных фактов о королевских родах

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Национальная служба здравоохранения - государственное учреждение в Великобритании, созданное, чтобы все британцы могли получать бесплатную медицинскую помощь. - Ред.). Ее мать Софи, графиня Уэссекская была срочно доставлена туда для





Кейт Миддлтон и принц Уильям с новорожденной принцессой Шарлоттой (фото: instagram.com/kensingtonroyal)



сын короля Греции



омпрачикос. - Ред.











Беременная Меган Маркл (фото: GettyImages)













удмедэксперт создал предполагаемый портрет первенца Меган Маркл и принца Гарри