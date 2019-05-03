Кесарево вдома і пологи на кухні: 10 цікавих фактів про королівські пологи

Меган Маркл і принц Гаррі зовсім скоро оголосять про народження малюка
леді Єлизаветі Боуз-Лайон. Цікаво те, що
Національна служба охорони здоров'я - державна установа у Великобританії, створена, щоб всі британці могли отримувати безкоштовну медичну допомогу. - Ред.). Її мати Софі, графиня Вессекська була терміново доставлена туди для
Кейт Міддлтон і принц Вільям з новонародженою принцесою Шарлоттою (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
син короля Греції
омпрачікос. - Ред.
Вагітна Меган Маркл (фото: GettyImages)
удмедэксперт створив ймовірний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі