Кесарево вдома і пологи на кухні: 10 цікавих фактів про королівські пологи

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Національна служба охорони здоров'я - державна установа у Великобританії, створена, щоб всі британці могли отримувати безкоштовну медичну допомогу. - Ред.). Її мати Софі, графиня Вессекська була терміново доставлена туди для





Кейт Міддлтон і принц Вільям з новонародженою принцесою Шарлоттою (фото: instagram.com/kensingtonroyal)



син короля Греції



омпрачікос. - Ред.











Вагітна Меган Маркл (фото: GettyImages)













удмедэксперт створив ймовірний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі