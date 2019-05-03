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Кесарево вдома і пологи на кухні: 10 цікавих фактів про королівські пологи


Меган Маркл і принц Гаррі зовсім скоро оголосять про народження малюка


леді Єлизаветі Боуз-Лайон. Цікаво те, що


Національна служба охорони здоров'я - державна установа у Великобританії, створена, щоб всі британці могли отримувати безкоштовну медичну допомогу. - Ред.). Її мати Софі, графиня Вессекська була терміново доставлена туди для


Кейт Міддлтон і принц Вільям з новонародженою принцесою Шарлоттою (фото: instagram.com/kensingtonroyal)


син короля Греції


омпрачікос. - Ред.




Вагітна Меган Маркл (фото: GettyImages)




удмедэксперт створив ймовірний портрет первістка Меган Маркл і принца Гаррі

В Україні 20 тисяч поліцейських продовжують нести службу в посиленому режимі Результати виборів президента України
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