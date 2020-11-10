Кернес нашелся: появилось свежее фото мэра Харькова

Геннадий Кернес наконец-то нашелся. В данное время он проходит лечение в одном из крупнейших госпиталей в Европе Шарите, который находится в Берлине.

Фотографию с мэром Харькова опубликовал бизнесмен Павел Фукс в своем Telegram-канале.

"Передаю привет всем харьковчанам! И отдельный привет всем, кто меня потерял", - заявил глава Харькова.

Напомним, что 9 ноября появилась информация, что правоохранители открыли дело о возможном исчезновении переизбранного мэра Харькова. Но позже в комментарии РБК-Украина пресс-служба полиции Харьковской области рассказала, что дело об исчезновении Кернеса закрыли.

"Да, уголовное производство было открыто по заявлению представителя общественной организации, как того требует УПК, и закрыто за отсутствием состава преступления", - рассказали в полиции.

Стоит отметить, что 15 сентября Геннадий Кернес получил положительный результат при тестировании на COVID-19. За несколько дней до этого политик попал в больницу.

Кернес говорил о том, что он идет на поправку, и призывал не верить слухам о том, что его нет в Харькове.

Мэр Харькова последний раз появлялся на публике 23 августа. Тогда он открывал фонтан на площади Свободы. В мэрии сообщили, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, но о его диагнозе ничего не говорили.