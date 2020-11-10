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Кернес знайшовся: з'явилося свіже фото мера Харкова

Автор: Роман Мирончук

З'явилася нова фотографія Геннадія Кернеса з лікарні

Геннадій Кернес нарешті знайшовся. В даний час він проходить лікування в одному з найбільших госпіталів в Європі Шаріте, який знаходиться в Берліні.

Фотографію з мером Харкова опублікував бізнесмен Павло Фукс у своєму Telegram-каналі.

"Передаю привіт всім харків'янам! І окремий привіт всім, хто мене втратив", - заявив голова Харкова.

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Нагадаємо, що 9 листопада з'явилася інформація, що правоохоронці відкрили справу про можливе зникнення переобраного мера Харкова. Але пізніше в коментарі РБК-Україна прес-служба поліції Харківської області розповіла, що справу про зникнення Кернеса закрили.

"Так, кримінальне провадження було відкрито за заявою представника громадської організації, як того вимагає КПК, і закрито за відсутністю складу злочину", - розповіли в поліції.

Варто зазначити, що 15 вересня Геннадій Кернес отримав позитивний результат при тестуванні на COVID-19. За кілька днів до цього політик потрапив до лікарні.

Кернес говорив про те, що він йде на поправку, і закликав не вірити чуткам про те, що його немає в Харкові.

Мер Харкова останній раз з'являвся на публіці 23 серпня. Тоді він відкривав фонтан на площі Свободи. У мерії повідомили, що Кернес знаходиться на лікарняному з 10 вересня, але про його діагноз нічого не говорили.

Прогноз погоди
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